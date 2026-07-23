MSK Zilina – GKS Katowice: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.07.2026)

Zilina – GKS Katowice, gdzie oglądać?
GKS Katowice ma za sobą bardzo udany sezon i sensacyjny awans do europejskich pucharów. Przygodę w Europie rozpoczyna od 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem ekipy Rafała Góraka będzie MSK Zilina. Na papierze to przedstawiciel Ekstraklasy jest faworytem tego dwumeczu.
Katowiczanie tego lata intensywnie wzmacniają skład – ściągnęli między innymi Pau Restę czy Bartosza Wolskiego. GKS podczas przygotowań do sezonu rozegrał sześć sparingów, wygrywając czterokrotnie. W próbie generalnej zremisował z Rakowem Częstochowa 1-1.
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Zilina – GKS Katowice: transmisja w TV
Pierwsze spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu MSK Zilina – GKS Katowice przeprowadzi TVP Sport.
Zilina – GKS Katowice: transmisja online
Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz MSK Zilina – GKS Katowice można oglądać za pośrednictwem TVPSport.pl, a także w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.
Zilina – GKS Katowice: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Ziliny
- wygraną GKS-u Katowice
- remisem
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Zilina – GKS Katowice: kursy bukmacherskie
Spotkanie MSK Zilina – GKS Katowice będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport i na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (23 lipca) o godzinie 20:30.