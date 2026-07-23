MSK Zilina – GKS Katowice: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.07.2026)

MSK Zilina - GKS Katowice: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Konferencji zaplanowany na czwartek 23 lipca.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Zilina – GKS Katowice, gdzie oglądać?

GKS Katowice ma za sobą bardzo udany sezon i sensacyjny awans do europejskich pucharów. Przygodę w Europie rozpoczyna od 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem ekipy Rafała Góraka będzie MSK Zilina. Na papierze to przedstawiciel Ekstraklasy jest faworytem tego dwumeczu.

Katowiczanie tego lata intensywnie wzmacniają skład – ściągnęli między innymi Pau Restę czy Bartosza Wolskiego. GKS podczas przygotowań do sezonu rozegrał sześć sparingów, wygrywając czterokrotnie. W próbie generalnej zremisował z Rakowem Częstochowa 1-1.

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Zilina – GKS Katowice: transmisja w TV

Pierwsze spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu MSK Zilina – GKS Katowice przeprowadzi TVP Sport.

Zilina – GKS Katowice: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz MSK Zilina – GKS Katowice można oglądać za pośrednictwem TVPSport.pl, a także w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.

Zilina – GKS Katowice: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ziliny

wygraną GKS-u Katowice

remisem wygraną Ziliny

wygraną GKS-u Katowice

remisem 0 Votes

Zilina – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Aarhus GF Lech Poznań 2.55 3.17 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2026 19:00