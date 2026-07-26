Wisła Kraków – GKS Katowice: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy drużyna Białej Gwiazdy zaliczy udany powrót do PKO BP Ekstraklasy? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu już dzisiaj o godzinie 20:15.

Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Adam Zrelak

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Wisła Kraków – GKS Katowice: gdzie oglądać?

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy wystartował w ten weekend, a w 1. kolejce Wisła Kraków podejmie przed własną publicznością GKS Katowice. To jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań inaugurującej serii gier. Dla ekipy Białej Gwiazdy będzie to powrót do elity po czterech latach przerwy, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed pierwszym gwizdkiem. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 26 lipca o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wisła Kraków – GKS Katowice.

Wisła Kraków – GKS Katowice: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Wisłą Kraków a GKS-em Katowice będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach przed mikrofonami usiądą Adam Marchliński i Michał Trela.

Wisła Kraków – GKS Katowice: stream online

Pojedynek w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Ciekawie zapowiadający się mecz będzie bowiem dostępny na platformie streamingowej CANAL+ online.

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Wisła Kraków – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Wisła Kraków GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2026 16:07

Wisła Kraków – GKS Katowice: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Wisła Kraków – GKS Katowice? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Wisła Kraków – GKS Katowice? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w niedzielę (26 lipca) o godzinie 20:15.

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