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Wisła Kraków – GKS Katowice: gdzie oglądać?
Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy wystartował w ten weekend, a w 1. kolejce Wisła Kraków podejmie przed własną publicznością GKS Katowice. To jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań inaugurującej serii gier. Dla ekipy Białej Gwiazdy będzie to powrót do elity po czterech latach przerwy, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed pierwszym gwizdkiem. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 26 lipca o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wisła Kraków – GKS Katowice.
Wisła Kraków – GKS Katowice: transmisja w TV
Starcie pomiędzy Wisłą Kraków a GKS-em Katowice będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach przed mikrofonami usiądą Adam Marchliński i Michał Trela.
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Wisła Kraków – GKS Katowice: stream online
Pojedynek w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Ciekawie zapowiadający się mecz będzie bowiem dostępny na platformie streamingowej CANAL+ online.
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Wisła Kraków – GKS Katowice: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w niedzielę (26 lipca) o godzinie 20:15.
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