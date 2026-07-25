Górnik – Śląsk, gdzie oglądać?
W sobotę dojdzie do niezwykle interesujące spotkania w ramach 1. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Górnik Zabrze zmierzy się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Oba zespoły intensywnie przygotowywały się do tej chwili. Faworytem jednak będą gospodarze, którzy są obecnym wicemistrzem Polski. Wojskowi z kolei wrócili do elity po rocznej przerwie. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Górnik – Śląsk, transmisja w TV
Spotkanie Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Górnik – Śląsk, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.
Górnik – Śląsk, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Górnika
- remisem
- wygraną Śląska
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (25 lipca) o godzinie 17:30.
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