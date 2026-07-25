Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.07.2026)

Jagiellonia – Korona: gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok – Korona Kielce to mecz w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W zeszłym sezonie Duma Podlasia zajęła trzecie miejsce w tabeli i szykuje się do rywalizacji w eliminacjach Ligi Europy. Adrian Siemieniec latem stracił najlepszego strzelca Afimico Pululu i musi znaleźć odpowiednie zastępstwo.
Do Kielc trafił Patrik Hellebrand. Pomocnika wykupiono z Górnika Zabrze za 1,7 mln euro. Nowymi zawodnikami w zespole Jacka Zielińskiego zostali także Kamil Jakubczyk oraz Ariel Mosór. Przy Ściegiennego został także Mariusz Stępiński, z którym przedłużono kontrakt.
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Jagiellonia – Korona: transmisja w TV
Spotkanie między Jagiellonią Białystok a Koroną Kielce będzie dostępne na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację z Chorten Areny skomentują Michał Mitrut oraz Tomasz Wieszczycki. Początek meczu zaplanowano na godzinę 14:45.
Jagiellonia – Korona: stream online
Mecz Jagiellonii z Koroną Kielce będzie można również śledzić na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online. Już teraz można skorzystać z promocji przygotowanej przygotowanej przez bukmachera STS z kodem GOALPLUS.
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Jagiellonia – Korona: sonda
Jak zakończy się mecz?
- zwycięstwem Jagiellonii Białystok
- remisem
- zwycięstwem Korony Kielce
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Jagiellonia – Korona: kursy bukmacherskie
Spotkanie na Chorten Arenie zostanie rozegrane w sobotę (25 lipca) o godzinie 14:45.
Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.
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