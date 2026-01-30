REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Zagłębie Lubin – GKS Katowice: gdzie oglądać?
Zagłębie Lubin zmierzy się z GKS-em Katowice w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy, która wreszcie budzi się z zimowego snu. Przed tą serią gier drużyna Miedziowych zajmuje wysokie 5. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Trójkolorowych plasuje się na odległej 16. pozycji w stawce. Dla obu zespołów będzie to ważny mecz na otwarcie ligowej wiosny. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w ten piątek, czyli 30 stycznia, o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie będzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Zagłębie Lubin – GKS Katowice: transmisja w TV
Mecz między Zagłębiem Lubin a GKS-em Katowice będzie dostępny na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, gdzie zawody skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela.
Zagłębie Lubin – GKS Katowice: stream online
Starcie w ramach 19. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz śledzić także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem w usłudze streamingowej CANAL+ online.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten piątek (30 stycznia) o godzinie 18:00.
