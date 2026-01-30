Zagłębie Lubin – GKS Katowice: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (30.01.2026)

14:16, 30. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin – GKS Katowice: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Miedziowych zmierzy się z drużyną Trójkolorowych. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 18:00.

Piłkarze Zagłębia Lubin
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin
Zagłębie Lubin – GKS Katowice: gdzie oglądać?

Zagłębie Lubin zmierzy się z GKS-em Katowice w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy, która wreszcie budzi się z zimowego snu. Przed tą serią gier drużyna Miedziowych zajmuje wysokie 5. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Trójkolorowych plasuje się na odległej 16. pozycji w stawce. Dla obu zespołów będzie to ważny mecz na otwarcie ligowej wiosny. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w ten piątek, czyli 30 stycznia, o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie będzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Zagłębie Lubin – GKS Katowice.

Zagłębie Lubin – GKS Katowice: transmisja w TV

Mecz między Zagłębiem Lubin a GKS-em Katowice będzie dostępny na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, gdzie zawody skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela.

Zagłębie Lubin – GKS Katowice: stream online

Starcie w ramach 19. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz śledzić także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Zagłębie Lubin – GKS Katowice?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Lubin – GKS Katowice?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten piątek (30 stycznia) o godzinie 18:00.

