Zagłębie Lubin – GKS Katowice: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Nasza liga budzi się z zimowego snu, a w ten weekend startuje runda wiosenna. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższy piątek, czyli 30 stycznia, o godzinie 18:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Zagłębie Lubin – GKS Katowice, typy i przewidywania

PKO BP Ekstraklasa wraca do gry po przerwie zimowej, a w 19. kolejce Zagłębie Lubin podejmie na własnym stadionie GKS Katowice. Przed tą serią gier drużyna Miedziowych zajmuje wysokie 5. miejsce z dorobkiem 28 punktów, natomiast ekipa Trójkolorowych plasuje się na odległej 16. pozycji w stawce, mając na swoim koncie 20 oczek. Dla obu zespołów będzie to istotny sprawdzian na starcie rundy wiosennej. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w nadchodzący piątek, czyli 30 stycznia, o godzinie 18:00.

Moim zdaniem mecz Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice może okazać się bardzo wyrównany. Uważam, że w tym starciu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest podział punktów, dlatego umieszczam taki zakład na swoim kuponie. Mój typ: remis.

Zagłębie Lubin – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem Zagłębie Lubin – GKS Katowice wygląda korzystniej po stronie gospodarzy. W ekipie Miedziowych zabraknie jedynie kontuzjowanego Dominika Hładuna. Dużo większe problemy ma zespół Trójkolorowych, ponieważ z różnych powodów nie zagrają Mateusz Marzec, Aleksander Paluszek, Maciej Rosołek oraz Łukasz Trepka.

Zagłębie Lubin – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Obie drużyny w ostatnich tygodniach rozgrywały mecze towarzyskie, przygotowując się do startu rundy wiosennej. Zagłębie Lubin w dwóch poprzednich sparingach zanotowało remisy – 1:1 z Widzewem Łódź oraz 0:0 z Lewskim Sofia. Z kolei GKS Katowice może pochwalić się kompletem zwycięstw, pokonując TSC Backa Topola 2:1 i FC Atert Bissen 2:0.

Zagłębie Lubin – GKS Katowice, historia

Historia bezpośrednich starć Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice w ostatnim czasie jest dość wyrównana. Pięć poprzednich meczów między tymi zespołami przyniosło dwie wygrane drużyny Miedziowych, jedno zwycięstwo ekipy Trójkolorowych oraz dwa remisy. Tak więc Zagłębie ma lekką przewagę nad GKS-em, choć rywalizacja często jest zacięta.

Zagłębie Lubin – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy znajdują się wysoko w ligowej tabeli. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 2.30, typ na zwycięstwo GKS-u Katowice to około 3.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Załóż nowe konto u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Zagłębie Lubin – GKS Katowice, przewidywane składy

Zagłębie: Burić – Orlikowski, Michalski, Ławniczak, Yakuba – Szmyt, Radwański, Kocaba, Lucić – Woźniak, Kosidis

GKS: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Bosch, Milewski, Galan – Nowak, Zrelak, Wędrychowski

Zagłębie Lubin – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Zagłębia

remisem

zwycięstwem GKS-u zwycięstwem Zagłębia 50%

remisem 25%

zwycięstwem GKS-u 25% 4+ Votes

Zagłębie Lubin – GKS Katowice, transmisja meczu

Pojedynek między Zagłębiem Lubin a GKS-em Katowice będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższy piątek, 30 stycznia o godzinie 18:00.

