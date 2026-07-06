USA – Belgia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.07.2026)

USA - Belgia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na wtorek 7 lipca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

USA – Belgia, gdzie oglądać?

7 czerwca w nocy z poniedziałku na wtorek odbędzie się mecz 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Na Lumen Field w Seattle odbędzie się mecz USA – Belgia. Eksperci mają problem ze wskazaniem faworyta tego pojedynku. Takie okoliczności sprzyjają gospodarzom, którzy mają szansę na wyeliminowanie bardziej doświadczonego przeciwnika. Która z drużyn zamelduje się w najlepszej ósemce mistrzostw świata?. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

USA – Belgia: transmisja w TV

Spotkanie USA – Belgia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

USA – Belgia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy USA a Belgią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Stany Zjednoczone Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lipca 2026 02:00

Gdzie oglądać mecz USA – Belgia? Spotkanie USA – Belgia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz USA – Belgia? Mecz odbędzie się już we wtorek (7 lipca) o godzinie 02:00.

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