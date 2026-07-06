USA – Belgia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.07.2026)

USA – Belgia, gdzie oglądać?
7 czerwca w nocy z poniedziałku na wtorek odbędzie się mecz 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Na Lumen Field w Seattle odbędzie się mecz USA – Belgia. Eksperci mają problem ze wskazaniem faworyta tego pojedynku. Takie okoliczności sprzyjają gospodarzom, którzy mają szansę na wyeliminowanie bardziej doświadczonego przeciwnika. Która z drużyn zamelduje się w najlepszej ósemce mistrzostw świata?. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
USA – Belgia: transmisja w TV
Spotkanie USA – Belgia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
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USA – Belgia: transmisja online
Spotkanie pomiędzy USA a Belgią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
USA – Belgia: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana USA
- Wygrana Belgii
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USA – Belgia: kursy bukmacherskie
Spotkanie USA – Belgia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już we wtorek (7 lipca) o godzinie 02:00.
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