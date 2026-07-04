Kanada - Maroko: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To spotkanie powinno przynieść dużo emocji. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu już dzisiaj o godzinie 19:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Kanada – Maroko: gdzie oglądać?

Rywalizację w 1/8 finału mistrzostw świata 2026 otworzy spotkanie Kanady z Marokiem. Naprzeciwko siebie staną współgospodarze turnieju oraz rewelacyjnie spisująca się na mundialu reprezentacja z Afryki. Stawką będzie nie tylko awans do ćwierćfinału, ale także możliwość zmierzenia się w nim ze zwycięzcą meczu Paragwaj – Francja. Początek tego starcia w sobotę, 4 lipca o godzinie 19:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Kanada – Maroko.

Kanada – Maroko: transmisja w TV

Pojedynek Kanady z Marokiem będzie dostępny w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Szymon Borczuch i Bartłomiej Kalinkowski.

Kanada – Maroko: stream online

Ciekawie zapowiadającą się potyczkę w ramach 1/8 finału mundialu znajdziesz również w internecie. Mecz obejrzysz na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Kanada – Maroko: kursy bukmacherskie

Kanada Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2026 15:07

Kanada – Maroko: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Kanada – Maroko? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Kiedy odbędzie się mecz Kanada – Maroko? Początek tego pojedynku w sobotę (4 lipca) o godzinie 19:00.

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