Kanada – Maroko: gdzie oglądać?
Rywalizację w 1/8 finału mistrzostw świata 2026 otworzy spotkanie Kanady z Marokiem. Naprzeciwko siebie staną współgospodarze turnieju oraz rewelacyjnie spisująca się na mundialu reprezentacja z Afryki. Stawką będzie nie tylko awans do ćwierćfinału, ale także możliwość zmierzenia się w nim ze zwycięzcą meczu Paragwaj – Francja. Początek tego starcia w sobotę, 4 lipca o godzinie 19:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Kanada – Maroko.
Kanada – Maroko: transmisja w TV
Pojedynek Kanady z Marokiem będzie dostępny w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Szymon Borczuch i Bartłomiej Kalinkowski.
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Kanada – Maroko: stream online
Ciekawie zapowiadającą się potyczkę w ramach 1/8 finału mundialu znajdziesz również w internecie. Mecz obejrzysz na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Kanada – Maroko: kursy bukmacherskie
Kanada – Maroko: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.
Początek tego pojedynku w sobotę (4 lipca) o godzinie 19:00.
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