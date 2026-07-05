Brazylia – Norwegia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (05.07.2026)

Brazylia zmierzy się z Norwegią w ramach 1/8 finału MŚ 2026. Spotkanie na MetLife Stadium w New Jersey rozpocznie się w niedzielę (5 lipca) o godz. 22:00. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i stream online.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia – Norwegia: typy bukmacherskie

Brazylia zmierzy się z Norwegią na MetLife Stadium w stanie New Jersey w meczu 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego pozostaje niepokonany na turnieju – odniósł trzy zwycięstwa i zremisował z Marokiem. W poprzedniej rundzie Canarinhos pokonali Japonię (2:1), a bohaterem został Gabriel Martinelli, który trafił do siatki w piątej minucie doliczonego czasu gry po asyście Bruno Guimaraesa.

Norwegowie również prezentują się na mundialu bardzo dobrze. W 1/16 finału wyeliminowali Wybrzeże Kości Słoniowej (2:1), a swojego piątego gola w turnieju strzelił Erling Haaland. Defensywa Wikingów” nie jest jednak bezbłędna. W czterech meczach ekipa Stale Solbakkena traciła co najmniej jedną bramkę.

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Brazylia – Norwegia: transmisja w TV

Spotkanie Brazylijczyków z Norwegami będzie transmitowane w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Starcie skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Brazylia – Norwegia: stream online

Mecz Brazylia – Norwegia będzie również dostępny na żywo w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Początek rywalizacji na MetLife Stadium w New Jersey o godzinie 22:00.

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Brazylia – Norwegia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmachera Superbet faworytem spotkania są Brazylijczycy. Zwycięstwo Canarinhos wyceniane jest na poziomie około 1.80, natomiast wygrana Norwegii na około 4.70.

Brazylia Norwegia 1.78 3.70 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2026 20:05

Gdzie obejrzeć spotkanie Brazylia – Norwegia? Mecz będzie dostępny na antenach TVP 1, TVP Sport, w aplikacji mobilnej TVP oraz serwisie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się mecz Brazylia – Norwegia? Spotkanie zaplanowano na niedzielę (5 lipca) o godzinie 22:00.

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