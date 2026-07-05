Hurkacz mecz dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. Gdzie oglądać? (05.07.2026)

Hurkacz dzisiaj zagra mecz w 1/8 finału Wimbledonu. Sprawdź, o której gra z Struffem i gdzie oglądać transmisję w TV i online.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

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Kiedy gra Hurkacz? O której?

Hubert Hurkacz jest już tylko o jedno zwycięstwo od awansu do ćwierćfinału Wimbledonu 2026. W poniedziałek 6 lipca reprezentant Polski zmierzy się z Janem-Lennardem Struffem. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00.

Polak od początku tegorocznej edycji prezentuje bardzo równą formę. Hurkacz imponuje przede wszystkim skutecznością przy własnym serwisie i pewnie zameldował się w 1/8 finału. Teraz czeka go jednak znacznie trudniejsze wyzwanie w postaci doświadczonego Niemca.

Jan-Lennard Struff również ma za sobą udany turniej i udowodnił, że na trawiastych kortach potrafi być niezwykle groźny. Obaj zawodnicy dobrze znają się z rywalizacji w cyklu ATP, dlatego kibice mogą spodziewać się bardzo wyrównanego pojedynku, którego stawką będzie miejsce w najlepszej ósemce Wimbledonu.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Hubert Hurkacz – Jan-Lennard Struff można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: gdzie oglądać?

Spotkanie Hubert Hurkacz – Jan-Lennard Struff obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie także w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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