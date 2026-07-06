Cristiano Ronaldo nienasycony. To koniec mundialowej kariery!

Cristiano Ronaldo zakończy karierę bez mistrzostwa świata w dorobku. Jego Portugalia odpadła z turnieju po porażce z Hiszpanią. Gwiazdor zapowiadał wcześniej, że to jego ostatni mundial.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia odpada. Koniec mundialowej kariery Ronaldo

Reprezentacja Portugalii w poniedziałkowy wieczór żegna się z mistrzostwami świata. W 1/8 finału lepsza okazała się Hiszpania, która wygrała 1-0 po golu w doliczonym czasie gry. Zespół Roberto Martineza nie zrobił wystarczająco dużo, by zawalczyć o zwycięstwo. Wydawało się, że o awansie zadecyduje dogrywka lub konkurs jedenastek, ale Hiszpanie ostatecznie rozstrzygnęli losy tej rywalizacji w regulaminowym czasie gry.

To trudny moment przede wszystkim dla Cristiano Ronaldo, który przed meczem zapowiadał, że to jego ostatni mundial w karierze. – Cieszę się w pełni moim ostatnim mundialem. Mam nadzieję, że jutro nie będzie to mój ostatni mecz. Wszyscy na to czekacie. Ten dzień nadejdzie. Będę z wami szczery: cokolwiek się jutro wydarzy, opuszczę to miejsce z czystym sumieniem – mówił wielki portugalski gwiazdor.

Jego drużyna przegrała, a co za tym idzie – Ronaldo kończy mundialową karierę. Pozostanie nienasycony, bowiem nie udało mu się zdobyć najważniejszego piłkarskiego trofeum.

Cristiano Ronaldo in tears 💔 pic.twitter.com/ZgrafmztEn — Madrid Zone (@theMadridZone) July 6, 2026

Na turniejach rangi mistrzostw świata Ronaldo debiutował w 2006 roku. Jako jedyny zawodnik w historii zdobywał bramki na sześciu kolejnych mundialach. Na obecnym turnieju trafiał trzykrotnie – dubletem popisał się w starciu z Uzbekistanem, a trzeciego gola dołożył przeciwko Chorwacji.

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