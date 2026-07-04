Świątek mecz dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. Gdzie oglądać? (04.07.2026)

Świątek dzisiaj zagra mecz w 3. rundzie Wimbledonu. Sprawdź, o której gra z Ealą i gdzie oglądać transmisję w TV i online.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Kiedy gra Świątek? O której?

Najbliższy mecz Igi Świątek odbędzie się w sobotę 4 lipca 2026 roku. Polka zmierzy się z Alexandrą Ealą w 3. rundzie Wimbledonu. Rywalizacja planowo ma się rozpocząć o godzinie 14:30.

Świątek ma za sobą dwa zwycięstwa na tegorocznym londyńskim turnieju. W pierwszej rundzie pokonała Taylor Townsend (6:1, 2:6, 6:3), a w czwartek rozprawiła się z Karoliną Pliskovą (6:1, 6:3). Jej najbliższa rywalka ma natomiast za sobą zwycięstwa z Renatą Zarazuą (6:1, 6:2) i Mayą Joint (3:6, 6:2, 6:0).

W zeszłym roku Świątek dwukrotnie mierzyła się z Ealą. Zwyciężyła z nią w Madrycie, a przegrała w Miami. Filipinka jest sklasyfikowana na 32. miejscu rankingu WTA.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Iga Świątek – Alexandra Eala można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Świątek dzisiaj: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Iga Świątek – Alexandra Eala będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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