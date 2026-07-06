Hiszpania pokonała Portugalię. Z kim zagra w ćwierćfinale MŚ 2026?

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Portugalię 1-0 i zameldowała się w ćwierćfinale mistrzostw świata. Kto będzie jej kolejnym rywalem?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Hiszpania gra dalej. Kto jej rywalem w ćwierćfinale MŚ 2026?

Reprezentacja Hiszpanii nie potrzebowała dogrywki, by rozstrzygnąć losy rywalizacji z Portugalią. Gol na wagę zwycięstwa i awansu padł w doliczonym czasie gry. Było to jednocześnie jedyne trafienie w tym spotkaniu – Mikel Merino, który chwilę wcześniej zameldował się na murawie wykorzystał znakomite podanie Ferrana Torresa i pokonał bramkarza w sytuacji sam na sam.

Portugalczycy wracają do domu, a Hiszpania pozostaje w grze o zwycięstwo na mundialu. Teraz czeka ją mecz w ćwierćfinale. Kto będzie jej rywalem? Na ten moment nie jest to przesądzone, bowiem w kolejnej fazie turnieju zagra ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone – Belgia.

Starcie pomiędzy współgospodarzami mistrzostw świata a Belgią rozpocznie się we wtorek o godzinie 02:00. Hiszpania za kilka godzin pozna więc swojego najbliższego rywala. Ćwierćfinał z jej udziałem zaplanowano na piątek 10 lipca o godzinie 21:00.

Hiszpanie na drodze do ćwierćfinału zanotowali cztery zwycięstwa oraz remis. Zaczęli mundial od podziału punktów z Republiką Zielonego Przylądka (0-0), a potem ograli Arabię Saudyjską (4-0), Urugwaj (1-0), Austrię (3-0) i teraz właśnie Portugalię.

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