Meksyk – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (06.07.2026)

Meksyk - Anglia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na poniedziałek 6 lipca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Meksyk – Anglia: gdzie oglądać?

W 1/8 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Meksyk – Anglia. Gospodarze mundialu mają argumenty, aby sprawić niespodziankę i wyeliminować jednego z faworytów do wygrania trofeum. Passa meczów bez porażki oraz atut własnego boiska przemawiają na korzyść Meksykanów. Więcej jakości w teorii mają jednak Anglicy. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

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Meksyk – Anglia: transmisja w TV

Spotkanie Meksyk – Anglia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Michał Zachodny.

Meksyk – Anglia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Meksykiem a Anglią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Gdzie oglądać mecz Meksyk – Anglia? Spotkanie Meksyk – Anglia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Meksyk – Anglia? Mecz odbędzie się już w poniedziałek (6 lipca) o godzinie 02:00.

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