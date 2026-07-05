Meksyk – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (06.07.2026)

Meksyk – Anglia: gdzie oglądać?
W 1/8 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Meksyk – Anglia. Gospodarze mundialu mają argumenty, aby sprawić niespodziankę i wyeliminować jednego z faworytów do wygrania trofeum. Passa meczów bez porażki oraz atut własnego boiska przemawiają na korzyść Meksykanów. Więcej jakości w teorii mają jednak Anglicy. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
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Meksyk – Anglia: transmisja w TV
Spotkanie Meksyk – Anglia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Michał Zachodny.
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Meksyk – Anglia: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Meksykiem a Anglią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Meksyk – Anglia: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Meksyku
- Wygrana Anglii
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Meksyk – Anglia: kursy bukmacherskie
Spotkanie Meksyk – Anglia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w poniedziałek (6 lipca) o godzinie 02:00.
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