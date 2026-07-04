Świątek – Eala: gdzie oglądać? Transmisja na żywo i za darmo (04.07.2026)

Iga Świątek - Alexandra Eala to starcie w ramach trzeciej rundy Wimbledonu. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja na żywo w TV, online i za darmo.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Świątek – Eala: kiedy mecz? O której?

Iga Świątek, która w ubiegłym roku triumfowała na trawiastych kortach Wimbledonu, walczy o obronę tytułu. Polka prezentuje wysoką formę w tegorocznej edycji turnieju. W sobotę zawodniczka z Raszyna zagra w trzeciej rundzie z Filipinką Alexandrą Ealą, obecnie 32. rakietą świata.

Polka w pierwszej rundzie pokonała Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3, a w kolejnym meczu pewnie uporała się z Czeszką Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3. Dotychczas Świątek i Eala mierzyły się dwukrotnie. W 2025 roku w Miami górą była Filipinka, natomiast w Madrycie lepsza okazała się Polka, wygrywając 4:6, 6:4, 6:2.

Świątek – Eala: transmisja na żywo za darmo

Mecz Iga Świątek – Alexandra Eala można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby odblokować dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Świątek – Eala: gdzie oglądać?

W telewizji mecz Iga Świątek – Alexandra Eala będzie dostępna na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Początek sobotniego meczu zaplanowano na korcie centralnym około godziny 14:30.

Świątek – Eala: transmisja online

Rywalizację Świątek – Eala będzie można również oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie także w usłudze STS TV.

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