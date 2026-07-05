Hurkacz – Struff: gdzie oglądać? Transmisja na żywo i za darmo (05.07.2026)

Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff to mecz 1/18 finału Wimbledonu. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję na żywo w TV, online i za darmo.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

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Hurkacz – Struff, kiedy mecz? O której?

Hubert Hurkacz – Jan-Lennard Struff odbędzie się w poniedziałek 6 lipca 2026 roku w ramach 1/8 finału Wimbledonu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00 i będzie stawką awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju.

Hurkacz prezentuje podczas tegorocznego Wimbledonu bardzo dobrą formę. Polski tenisista pewnie zameldował się w drugiej 1/8 finału turnieju i po raz kolejny potwierdził, że trawiaste korty należą do jego ulubionych. W poprzednich rundach imponował skutecznym serwisem oraz spokojem w kluczowych momentach spotkań.

Rywalem Polaka będzie Jan-Lennard Struff. Doświadczony Niemiec również ma za sobą udany turniej i wywalczył awans do 1/8 finału, eliminując kilku wymagających przeciwników. Historia bezpośrednich pojedynków obu zawodników zapowiada niezwykle wyrównane widowisko, a stawką meczu będzie miejsce w najlepszej ósemce Wimbledonu.

Hurkacz – Struff, transmisja na żywo za darmo

Mecz Hubert Hurkacz – Jan-Lennard Struff można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby odblokować dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Hurkacz – Struff, gdzie oglądać?

Spotkanie Hubert Hurkacz – Jan-Lennard Struff obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Hurkacz – Struff, transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie także w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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