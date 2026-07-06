Portugalia - Hiszpania: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Derby Półwyspu Iberyjskiego są absolutnym hitem 1/8 finału mundialu. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Portugalia – Hiszpania: gdzie oglądać?

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Starcie Portugalii z Hiszpanią to nie tylko derby Półwyspu Iberyjskiego, ale również pojedynek pokoleń, ponieważ doświadczony Cristiano Ronaldo zmierzy się z młodym Laminem Yamalem. W nadchodzącym meczu nie powinno zabraknąć emocji, a o awansie mogą zadecydować najdrobniejsze szczegóły. Początek tego starcia w poniedziałek, 6 lipca o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Hiszpania.

Portugalia – Hiszpania: transmisja w TV

Pojedynek Portugalii z Hiszpanią będzie dostępny w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Portugalia – Hiszpania: stream online

Niezwykle ciekawie zapowiadającą się potyczkę w ramach 1/8 finału mundialu znajdziesz również w internecie. Ten ciekawy mecz obejrzysz na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Portugalia – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Portugalia Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lipca 2026 13:05

Portugalia – Hiszpania: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Portugalia – Hiszpania? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Kiedy odbędzie się mecz Portugalia – Hiszpania? Początek tego starcia w poniedziałek (6 lipca) o godzinie 21:00.

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