Portugalia – Hiszpania: gdzie oglądać?
Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Starcie Portugalii z Hiszpanią to nie tylko derby Półwyspu Iberyjskiego, ale również pojedynek pokoleń, ponieważ doświadczony Cristiano Ronaldo zmierzy się z młodym Laminem Yamalem. W nadchodzącym meczu nie powinno zabraknąć emocji, a o awansie mogą zadecydować najdrobniejsze szczegóły. Początek tego starcia w poniedziałek, 6 lipca o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Hiszpania.
Portugalia – Hiszpania: transmisja w TV
Pojedynek Portugalii z Hiszpanią będzie dostępny w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
- Zobacz: terminarz MŚ 2026
Portugalia – Hiszpania: stream online
Niezwykle ciekawie zapowiadającą się potyczkę w ramach 1/8 finału mundialu znajdziesz również w internecie. Ten ciekawy mecz obejrzysz na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Portugalia – Hiszpania: kursy bukmacherskie
Portugalia – Hiszpania: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.
Początek tego starcia w poniedziałek (6 lipca) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.