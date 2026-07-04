Francja w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 zmierzy się z Paragwajem. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Paragwaj – Francja, gdzie oglądać?

Już w sobotni późny wieczór reprezentacja Francji rozpocznie marsz po ćwierćfinał. Tego dnia podopiecnzi Didiera Deschampsa zmierzą się z Paragwajem w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Trójkolorowi przystąpią do tego meczu po wyeliminowaniu Szwecji (3:0).

Paragwajczycy natomiast w 1/16 finału mundialu sprawili ogromną niespodziankę. Udało im się bowiem po rzutach karnych wyeliminować Niemców. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ale to Francja będzie zdecydowanym faworytem.

Paragwaj – Francja, transmisja w TV

Spotkanie Paragwaj – Francja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Paragwaj – Francja, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Paragwaj – Francja, sonda

Który zespół awansuje? Paragwaj

Francja Paragwaj

Francja 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Paragwaj – Francja? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Paragwaj – Francja? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (7 lipca) o godzinie 23:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.