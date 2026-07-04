Paragwaj – Francja, gdzie oglądać?
Już w sobotni późny wieczór reprezentacja Francji rozpocznie marsz po ćwierćfinał. Tego dnia podopiecnzi Didiera Deschampsa zmierzą się z Paragwajem w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Trójkolorowi przystąpią do tego meczu po wyeliminowaniu Szwecji (3:0).
Paragwajczycy natomiast w 1/16 finału mundialu sprawili ogromną niespodziankę. Udało im się bowiem po rzutach karnych wyeliminować Niemców. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ale to Francja będzie zdecydowanym faworytem.
Paragwaj – Francja, transmisja w TV
Spotkanie Paragwaj – Francja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Paragwaj – Francja, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Paragwaj – Francja, sonda
Który zespół awansuje?
- Paragwaj
- Francja
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (7 lipca) o godzinie 23:00.
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