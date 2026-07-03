Kolumbia - Ghana: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami ostatnie spotkanie w ramach 1/16 finału mistrzostw świata. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu już jutro o godzinie 03:30.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Ghany

Kolumbia – Ghana: gdzie oglądać?

Ostatnim spotkaniem 1/16 finału mistrzostw świata 2026 będzie starcie Kolumbii z Ghaną. Naprzeciwko siebie staną zwycięzca grupy K oraz trzeci zespół grupy L, a stawką będzie awans do najlepszej szesnastki turnieju. Kolumbijczycy są przez wielu ekspertów uważani za jednego z „czarnych koni” tegorocznego mundialu i będą chcieli potwierdzić swoje aspiracje również w fazie pucharowej. Początek tej rywalizacji w sobotę, 4 lipca o godzinie 03:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Kolumbia – Ghana.

Kolumbia – Ghana: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Kolumbią a Ghaną będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, gdzie zawody skomentują Szymon Borczuch i Dawid Sut.

Kolumbia – Ghana: stream online

Interesująco zapowiadające się starcie w ramach 1/16 finału mundialu możesz obejrzeć także w internecie. Spotkanie znajdziesz w serwisie streamingowym tvpsport.pl

Kolumbia – Ghana: kursy bukmacherskie

Kolumbia Ghana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 20:06

Kolumbia – Ghana: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Kolumbia – Ghana? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 2. Kiedy odbędzie się mecz Kolumbia – Ghana? Początek tego pojedynku w sobotę (4 lipca) o godzinie 03:30.

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