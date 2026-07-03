Kolumbia – Ghana: gdzie oglądać?
Ostatnim spotkaniem 1/16 finału mistrzostw świata 2026 będzie starcie Kolumbii z Ghaną. Naprzeciwko siebie staną zwycięzca grupy K oraz trzeci zespół grupy L, a stawką będzie awans do najlepszej szesnastki turnieju. Kolumbijczycy są przez wielu ekspertów uważani za jednego z „czarnych koni” tegorocznego mundialu i będą chcieli potwierdzić swoje aspiracje również w fazie pucharowej. Początek tej rywalizacji w sobotę, 4 lipca o godzinie 03:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
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Kolumbia – Ghana: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Kolumbią a Ghaną będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, gdzie zawody skomentują Szymon Borczuch i Dawid Sut.
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Kolumbia – Ghana: stream online
Interesująco zapowiadające się starcie w ramach 1/16 finału mundialu możesz obejrzeć także w internecie. Spotkanie znajdziesz w serwisie streamingowym tvpsport.pl
Kolumbia – Ghana: kursy bukmacherskie
Kolumbia – Ghana: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 2.
Początek tego pojedynku w sobotę (4 lipca) o godzinie 03:30.
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