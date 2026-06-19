USA – Australia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (19.06.2026)

USA – Australia, gdzie oglądać?
Rywalizacja w drugiej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 rozpocznie się 19 czerwca o godzinie 21:00. To właśnie wtedy odbędzie się mecz USA – Australia. Obie drużyny wygrały swój pierwszy mecz na tym turnieju, dzięki czemu wzrosły ich apetyty na zajęcie wysokiej lokaty w tabeli grupy D. Gospodarcze liczą, że pójdą za ciosem i trybuny znów będą mogły celebrować zwycięstwo. Rywale postarają się temu zapobiec. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź zapowiedź spotkania USA – Australia
USA – Australia: transmisja w TV
Spotkanie USA – Australia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
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USA – Australia: transmisja online
Spotkanie pomiędzy USA a Australią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
USA – Australia: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana USA
- Remis
- Wygrana Australii
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USA – Australia: kursy bukmacherskie
Spotkanie USA – Australia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w piątek( 19 czerwca) o godzinie 21:00.
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