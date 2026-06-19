USA – Australia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (19.06.2026)

USA - Paragwaj: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na piątek 19 czerwca.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

USA – Australia, gdzie oglądać?

Rywalizacja w drugiej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 rozpocznie się 19 czerwca o godzinie 21:00. To właśnie wtedy odbędzie się mecz USA – Australia. Obie drużyny wygrały swój pierwszy mecz na tym turnieju, dzięki czemu wzrosły ich apetyty na zajęcie wysokiej lokaty w tabeli grupy D. Gospodarcze liczą, że pójdą za ciosem i trybuny znów będą mogły celebrować zwycięstwo. Rywale postarają się temu zapobiec. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź zapowiedź spotkania USA – Australia

USA – Australia: transmisja w TV

Spotkanie USA – Australia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

USA – Australia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy USA a Australią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

USA – Australia: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana USA

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USA – Australia: kursy bukmacherskie

Stany Zjednoczone Australia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 21:00

Gdzie oglądać mecz USA – Australia? Spotkanie USA – Australia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz USA – Australia? Mecz odbędzie się już w piątek( 19 czerwca) o godzinie 21:00.

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