Pogoń Szczecin w sobotę zmierzy się z Motorem Lublin w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Pogoń – Motor, gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin już w sobotę przystąpi do starcia w ramach 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Portowcy zmierzą się przed własną publicznością z Motorem Lublin. Gospdoarze przystąpią do tego meczu po pewnym zwycięstwie nad Cracovią (2:0).

Motor Lublin natomiast nie jest dobrym humorze. Przed tygodniem drużyna Mariusza Misiury okazała się gorsza od Jagiellonii Białystok (1:2). Nadchodząca rywalizacja i tak zapowiada się niezwykle ciekawie.

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Pogoń – Motor, transmisja w TV

Spotkanie Pogoń Szczecin – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Pogoń – Motor, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Pogoń – Motor, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pogoni

remisem

wygraną Motoru wygraną Pogoni

remisem

wygraną Motoru 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Pogoń – Motor? Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń – Motor? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (8 sierpnia) o godzinie 17:30.

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