Pogoń – Motor, gdzie oglądać?
Pogoń Szczecin już w sobotę przystąpi do starcia w ramach 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Portowcy zmierzą się przed własną publicznością z Motorem Lublin. Gospdoarze przystąpią do tego meczu po pewnym zwycięstwie nad Cracovią (2:0).
Motor Lublin natomiast nie jest dobrym humorze. Przed tygodniem drużyna Mariusza Misiury okazała się gorsza od Jagiellonii Białystok (1:2). Nadchodząca rywalizacja i tak zapowiada się niezwykle ciekawie.
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Pogoń – Motor, transmisja w TV
Spotkanie Pogoń Szczecin – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Pogoń – Motor, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pogoń – Motor, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Pogoni
- remisem
- wygraną Motoru
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (8 sierpnia) o godzinie 17:30.
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