Sznajder – Świątek: gdzie oglądać? Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo (11.08.2026)

Diana Sznajder - Iga Świątek to ćwierćfinał turnieju WTA Toronto. Spotkanie odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek (10/11 sierpnia) o godzinie 1:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Igi Świątek.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Diana Sznajder – Iga Świątek: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA Toronto, który rozgrywany jest w Kanadzie. Jej rywalką w walce o półfinał będzie Diana Sznajder. Rosyjska tenisistka zajmuje 17. miejsce w światowym rankingu. Jej największy dotąd sukces to półfinał Rolanda Garrosa.

Sznajder w drodze do ćwierćfinału pokonała m.in. Rebecce Sramkovą (6:2, 4:6, 6:1) oraz Annę Kalinską (6:3, 6:3). W poprzedniej rundzie wyrzuciła z turnieju trzecią najwyżej rozstawioną tenisistkę w Toronto – Jessikę Pegulę (6:3, 6:3).

Iga Świątek podobnie jak Sznajder przegrała tylko jednego seta w turnieju. W 1/8 finału pokonała Martę Kostjuk (3:6, 6:1, 6:2). Wcześniej do zera wygrała z Viktoriją Golubić ze Szwajcarii oraz Sarą Bejlek z Czech.

W przeszłości Świątek i Sznajder grały ze sobą tylko raz. W 2025 roku podczas WTA Madryt polska tenisistka wygrała w setach (2:1).

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Diana Sznajder – Iga Świątek: transmisja za darmo

Mecz Diana Sznajder – Iga Świątek rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek, 10/11 sierpnia 2026 roku o godzinie 1:00 czasu polskiego. Transmisja za darmo będzie dostępna w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPROMO i postawić dowolny kupon za min. 2 zł. Dostęp do transmisji zostanie odblokowany w sekcji „zakłady live”.

Diana Sznajder – Iga Świątek: transmisja w TV

Transmisja meczu Sznajder – Świątek będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania o godzinie 1:00 w nocy.

Gdzie oglądać mecz Diana Sznajder – Iga Świątek? Transmisja meczu Sznajder – Świątek jest dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Diana Sznajder – Iga Świątek? Mecz Sznajder – Świątek rozpocznie się w nocy z poniedziałeku na wtorek, 10/11 sierpnia 2026 roku o 1:00 w nocy.

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