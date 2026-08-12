Tottenham Hotspur może sprowadzić piłkarza, który był na ustach całego piłkarskiego świata. Folarin Balogun z AS Monaco zgodził się na transfer do zespołu Premier League - informuje "Foot Mercato".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Folarin Balogun o krok od Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur może tego lata przeprowadzić bardzo ciekawe wzmocnienie ofensywy. Na celowniku Kogutów znalazł się Folarin Balogun z AS Monaco, który miał już dać zielone światło na przeprowadzkę do Londynu. „Foot Mercato” informuje, że napastnik jest obecnie priorytetowym celem klubu, a rozmowy pomiędzy wszystkimi stronami już trwają. Na ten moment Spurs nie złożyło jednak oficjalnej oferty.

Folarin Balogun jest zawodnikiem, który w ostatnio znajdował się na ustach całego piłkarskiego świata. Podczas ostatnich mistrzostw świata wokół Amerykanina zrobiło się szczególnie głośno za sprawą sytuacji z anulowaną czerwoną kartką. Napastnik został początkowo ukarany przez arbitra, jednak po analizie sytuacji decyzja została zmieniona. Ostatecznie zawodnik uniknął wykluczenia, a całe zdarzenie było szeroko komentowane podczas turnieju.

Teraz Folarin Balogun może rozpocząć nowy etap swojej kariery w Premier League. Tottenham Hotspur widzi w nim zawodnika, który może zwiększyć rywalizację w ataku i jednocześnie dać zespołowi większe możliwości w ofensywie. Piłkarz jest zainteresowany transferem, dlatego wiele może zależeć od tego, czy Koguty zdecydują się w najbliższym czasie przedstawić konkretną propozycję.

Folarin Balogun do tej pory rozegrał 91 spotkań w koszulce AS Monaco. Amerykanin strzelił 31 goli, a także zaliczył 13 asyst.