Benfica - Academico: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz pierwszej kolejki ligi portugalskiej zaplanowany na niedziela 9 sierpnia.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Benfica Lizbona – Academico Viseu, gdzie oglądać?

Benfica Lizbona rozpoczyna walkę o ligowe punkty w nowym sezonie. Na inaugurację rozgrywek drużyna z Estadio da Luz zmierzy się z Academico Viseu, czyli zespołem, który po długiej przerwie wrócił na najwyższy szczebel portugalskiej piłki. Gospodarze nie zamierzają jednak zostawiać rywalowi zbyt wiele przestrzeni na marzenia.

Benfica przed własną publicznością będzie zdecydowanym faworytem i chce rozpocząć sezon od zwycięstwa. Tym bardziej że zespół przystępuje do pierwszej kolejki po bardzo mocnym początku rywalizacji w europejskich pucharach.

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Academico Viseu czeka natomiast jeden z najbardziej wymagających meczów w całych rozgrywkach. Dla beniaminka wizyta na Estadio da Luz będzie wielkim wydarzeniem, a każdy korzystny rezultat przeciwko Benfice może mieć ogromną wartość. Presja zdecydowanie spoczywa jednak na gospodarzach.

Benfica Lizbona – Academico Viseu: transmisja w TV

Mecz Benfica Lizbona – Academico Viseu będzie można obejrzeć na żywo w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania pierwszej kolejki ligi portugalskiej przeprowadzi Eleven Sports 1. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 21:30 czasu polskiego. Rywalizację skomentują Eryk Szpruch i Dominik Guziak.

Benfica Lizbona – Academico Viseu: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również przez internet. Transmisję meczu Benfica Lizbona – Academico Viseu można śledzić online za pośrednictwem ElevenSports.pl. Kibice mogą również skorzystać z STS TV. Mecz będzie dostępny w ramach tej usługi po spełnieniu określonych przez bukmachera warunków.

Benfica Lizbona – Academico Viseu: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Benfiki

wygraną Academico

remisem wygraną Benfiki

wygraną Academico

remisem 0 Votes

Benfica Lizbona – Academico Viseu: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania jest Benfica. Typ na ewentualny triumf Orłów został oszacowany na 1.21. Dla porównania wariant na zwycięstwo gości wyceniono na 12.00.

SL Benfica Academico Viseu 1.11 9.20 19.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2026 14:17

Gdzie oglądać mecz Benfica Lizbona – Academico Viseu? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie internetowej ElevenSports.pl. Możliwość śledzenia rywalizacji zapewnia też STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Benfica Lizbona – Academico Viseu? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 9 sierpnia, o godzinie 21:30 czasu polskiego.

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