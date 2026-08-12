Switolina – Świątek: gdzie oglądać? Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo (13.08.2026)

Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną w półfinale turnieju WTA Toronto. Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 13 sierpnia 2026 roku o 1:00 w nocy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Igi Świątek.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Elina Switolina – Iga Świątek: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek jest jeden mecz od wielkiego finału WTA Toronto. W półfinale zmierzy się z Eliną Switoliną. Ukraińska tenisistka to dziewiąta rakieta świata w rankingu WTA. Obie tenisistki znają się doskonale. Tylko w 2026 roku rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Bilans meczów bezpośrednich w tym roku kalendarzowym wypada na niekorzyść Polki, która przegrała oba mecze (1:2).

W turnieju WTA Toronto obie prezentują bardzo dobrą formę. Iga Świątek straciła tylko jednego seta w czterech meczach. W drodze do półfinału pokonała Sarę Bejlek (2:0), Viktoriję Golubić (2:0), Martę Kostjuk (2:1) oraz Dianę Sznajder (2:0).

Switolina straciła dwa sety w czterech meczach. Trzsetowe pojedynki rozgrywała przeciwko Jekaterinie Aleksandrowej i Jessice Bouzas Maneiro. Do zera wygrała z pozostałymi rywalkami, czyli Anastazją Potapową i Amandą Anisimową.

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Elina Switolina – Iga Świątek: transmisja za darmo

Mecz półfinałowy Elina Switolina – Iga Świątek rozpocznie się w czwartek, 13 sierpnia 2026 roku o godzinie 1:00 w nocy. Transmisja za darmo będzie dostępna w internecie u bukmachera w usłudze STS TV. Wystarczy, że założysz konto z kodem GOALPLUS oraz postawisz pierwszy dowolny zakład za min. 2 zł. Mecz na żywo będzie dostępny w sekcji „zakłady live”.

Elina Switolina – Iga Świątek: transmisja w TV

Transmisja meczu Igi Świątek z Eliną Switoliną będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Początek transmisji w telewizji o godzinie 1:00 w nocy.

Gdzie oglądać mecz Elina Switolina – Iga Świątek? Mecz Switolina – Świątek można oglądać w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Dodatkowo w internecie transmisja na żywo będzie w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Elina Switolina – Iga Świątek? Mecz Switolina – Świątek odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia 2026 roku o godzinie 1:00 w nocy.

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