Radomiak – Górnik, typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Radomiak Radom przed własną publicznością zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Gospodarze przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z GKS-em Katowice (1:3).
Górnik Zabrze natomiast w środku tygodnia rywalizował w europejskich pucharach i nie był to udany występ. Podopieczni Michala Gasparika przegrali bowiem z Ferencvarosem (0:1). Nadchodzące starcie zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
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Radomiak – Górnik, transmisja w TV
Spotkanie Radomiak Radom – Górnik Zabrze obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Radomiak – Górnik, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.
Radomiak – Górnik, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Radomiaka
- remisem
- wygraną Górnika
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (8 sierpnia) o godzinie 14:45.
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