Radomiak Radom – Górnik Zabrze: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.08.2026)

12:29, 8. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Radomiak Radom i Górnik Zabrze zmierzą się ze sobą w sobotnim meczu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Kacper Urbański
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Radomiak – Górnik, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Radomiak Radom przed własną publicznością zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Gospodarze przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z GKS-em Katowice (1:3).

Górnik Zabrze natomiast w środku tygodnia rywalizował w europejskich pucharach i nie był to udany występ. Podopieczni Michala Gasparika przegrali bowiem z Ferencvarosem (0:1). Nadchodzące starcie zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

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Radomiak – Górnik, transmisja w TV

Spotkanie Radomiak Radom – Górnik Zabrze obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Radomiak – Górnik, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.

Radomiak – Górnik, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Radomiaka
  • remisem
  • wygraną Górnika
  • wygraną Radomiaka
  • remisem
  • wygraną Górnika

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Gdzie obejrzeć spotkanie Radomiak – Górnik?

Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Radomiak – Górnik?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (8 sierpnia) o godzinie 14:45.

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