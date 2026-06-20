Tunezja – Japonia, gdzie oglądać?
W niedzielny wczesny poranek fani piłki nożnej będą mogli obejrzeć mecz Mistrzostw Świata 2026. A w nim Tunezja zmierzy się z Japonią. Afrykańczycy mają za sobą fatalny początek mundialu, ponieważ zostali rozbici przez Szwecję (1:5).
Reprezentacja Japonii natomiast zachwyciła w 1. kolejce. Zespół z Azji postawił się faworyzowanym Holendrom i zaliczył cenny remis (2:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny liczą na komplet punktów.
Tunezja – Japonia, transmisja w TV
Spotkanie Tunezja – Japonia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport.
Tunezja – Japonia, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Tunezja – Japonia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Tunezji
- remisem
- wygraną Japonii
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 czerwca) o godzinie 06:00.
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