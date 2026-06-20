Reprezentacja Japonii w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata 2026 zagra z Tunezją. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Daichi Kamada

Tunezja – Japonia, gdzie oglądać?

W niedzielny wczesny poranek fani piłki nożnej będą mogli obejrzeć mecz Mistrzostw Świata 2026. A w nim Tunezja zmierzy się z Japonią. Afrykańczycy mają za sobą fatalny początek mundialu, ponieważ zostali rozbici przez Szwecję (1:5).

Reprezentacja Japonii natomiast zachwyciła w 1. kolejce. Zespół z Azji postawił się faworyzowanym Holendrom i zaliczył cenny remis (2:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny liczą na komplet punktów.

Tunezja – Japonia, transmisja w TV

Spotkanie Tunezja – Japonia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport.

Tunezja – Japonia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Tunezja – Japonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Tunezji

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Gdzie obejrzeć spotkanie Tunezja – Japonia? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Tunezja – Japonia? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 czerwca) o godzinie 06:00.

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