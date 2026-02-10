Tottenham – Newcastle: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (10 lutego) mecz 26. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Dominic Solanke

Tottenham – Newcastle, gdzie oglądać?

W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Tottenham – Newcastle. Drużyna z Londynu od dłuższego czasu prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań, a strefa spadkowa przybliża się coraz szybciej. Przyjezdnym daleko jeszcze do takiej sytuacji, aczkolwiek i oni zmagają się z serią wyników niezgodnych z ambicjami klubu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Newcastle

Tottenham – Newcastle, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Newcastle obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Rudzki i Rafał Nahorny.

Tottenham – Newcastle, transmisja online

Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Newcastle będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Newcastle, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Newcastle Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Newcastle 0 Votes

Tottenham – Newcastle, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Newcastle. Kurs na takie zdarzenie to 2.17, przy współczynniku 3.35 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.70.

Tottenham Newcastle 3.30 3.70 2.25 Odds are subject to change. Last updated 10 lutego 2026 20:12

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Newcastle? Spotkanie Tottenham – Newcastle będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Newcastle? Mecz odbędzie się już we wtorek (10 lutego) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.