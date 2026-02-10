Tottenham – Newcastle, gdzie oglądać?
W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Tottenham – Newcastle. Drużyna z Londynu od dłuższego czasu prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań, a strefa spadkowa przybliża się coraz szybciej. Przyjezdnym daleko jeszcze do takiej sytuacji, aczkolwiek i oni zmagają się z serią wyników niezgodnych z ambicjami klubu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Newcastle
Tottenham – Newcastle, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Newcastle obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Rudzki i Rafał Nahorny.
Tottenham – Newcastle, transmisja online
Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Newcastle będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Newcastle, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Remis
- Wygrana Newcastle
0 Votes
Tottenham – Newcastle, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Newcastle. Kurs na takie zdarzenie to 2.17, przy współczynniku 3.35 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.70.
Spotkanie Tottenham – Newcastle będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (10 lutego) o godzinie 20:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.