Paris Saint-Germain – Aston Villa: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (12.08.2026)

Paris Saint-Germain - Aston Villa: gdzie oglądać? Przed nami starcie o Superpuchar Europy, czyli rywalizacja zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Początek meczu w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz PSG - Aston Villa.

Norbert Schmidt / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Aston Villa: gdzie oglądać?

Przed nami start sezonu 2026/2027, czyli coroczny mecz o Superpuchar Europy pomiędzy triumfatorem Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Spotkanie o pierwsze trofeum w nowej kampanii odbędzie się w Austrii na stadionie Red Bull Arena w Salzburgu. O puchar powalczy Paris Saint-Germain i Aston Villa. Zdaniem bukmacherów to francuski gigant będzie zdecydowanym faworytem rywalizacji.

PSG ma za sobą dwa sparingi, w których nie udało im się odnieść zwycięstwa. Zremisowali z Manchesterem United (1:1) oraz przegrali z Realem Mallorca (0:3). Z kolei Aston Villa rozegrała aż sześć sparingów przed startem nowego sezonu. Ich bilans to trzy zwycięstwa i trzy porażki. W miniony weekend przegrali towarzyskie starcie z Bayernem Monachium (1:2).

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PSG – Aston Villa: transmisja TV

Mecz Paris Saint-Germain – Aston Villa rozpocznie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja spotkania na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ Extra 1. Początek transmisji o godzinie 19:30. Starcie skomentuje duet Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki.

PSG – Aston Villa: transmisja online

Superpuchar Europy, czyli mecz PSG – Aston Villa będzie dostępny także w internecie. Transmisja online zostanie udostępniona na platformie streamingowej Canal+ online. Darmowy dostęp można uzyskać, zakładając konto w STS z kodem GOALPLUS.

Gdzie oglądać mecz PSG – Aston Villa? Transmisja meczu PSG – Aston Villa będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Mecz PSG – Aston Villa odbędzie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00 na stadionie Red Bull Arena.

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