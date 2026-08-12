Paris Saint-Germain – Aston Villa: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (12.08.2026)

PSG – Aston Villa: gdzie oglądać?
Przed nami start sezonu 2026/2027, czyli coroczny mecz o Superpuchar Europy pomiędzy triumfatorem Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Spotkanie o pierwsze trofeum w nowej kampanii odbędzie się w Austrii na stadionie Red Bull Arena w Salzburgu. O puchar powalczy Paris Saint-Germain i Aston Villa. Zdaniem bukmacherów to francuski gigant będzie zdecydowanym faworytem rywalizacji.
PSG ma za sobą dwa sparingi, w których nie udało im się odnieść zwycięstwa. Zremisowali z Manchesterem United (1:1) oraz przegrali z Realem Mallorca (0:3). Z kolei Aston Villa rozegrała aż sześć sparingów przed startem nowego sezonu. Ich bilans to trzy zwycięstwa i trzy porażki. W miniony weekend przegrali towarzyskie starcie z Bayernem Monachium (1:2).
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
PSG – Aston Villa: transmisja TV
Mecz Paris Saint-Germain – Aston Villa rozpocznie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja spotkania na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ Extra 1. Początek transmisji o godzinie 19:30. Starcie skomentuje duet Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki.
PSG – Aston Villa: transmisja online
Superpuchar Europy, czyli mecz PSG – Aston Villa będzie dostępny także w internecie. Transmisja online zostanie udostępniona na platformie streamingowej Canal+ online. Darmowy dostęp można uzyskać, zakładając konto w STS z kodem GOALPLUS.
Transmisja meczu PSG – Aston Villa będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze Canal+ online.
Mecz PSG – Aston Villa odbędzie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00 na stadionie Red Bull Arena.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie