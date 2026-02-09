PressFocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Tottenham – Newcastle: typy bukmacherskie

W 26. kolejce Premier League zagrają zespoły, o których od dłuższego czasu mówi się w kontekście poważnego kryzysu formy. Tottenham i Newcastle doznały porażek nie tylko w ostatniej serii gier, ale i w wielu innych spotkaniach. Miejsce w dolnej połowie tabeli nie zadowala żadnej z tych ekip, więc motywacja do zwycięstwa we wtorek, powinna być szczególnie duża. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1.62 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Tottenham – Newcastle: ostatnie wyniki

Tottenham ma za sobą dwa pojedynki z drużynami z Manchesteru. Spurs nieoczekiwanie lepiej poradzili sobie z zespołem prowadzonym przez Pepa Guardiolę. Londyńczycy przegrywali już 0:2, a mimo tego zremisowali 2:2. Na dwubramkowe prowadzenie wyszedł też Manchester United. Michael Carrick i spółka nie oddali jednak kompletu punktów.

Zawodnicy Newcastle w pierwszym noworocznym meczu pokonali bez straty gola Crystal Palace. Niedługo później udało im się ograć 4:3 Leeds United. Nic wówczas nie zapowiadało, że Sroki od tego momentu nie pokonają już żadnego przeciwnika w Premier League. Eddie Howe z ostatniego zwycięstwa na wszystkich frontach cieszył się 21 stycznia z PSV Eindhoven (3:0).

Tottenham – Newcastle: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Spotkanie trzymało w napięciu do samego końca, a bardziej zadowolony z remisu 2:2 może być Tottenham, który od 86. minuty przegrywał 1:2. Ostatecznie gol w piątej minucie doliczonego czasu gry dał londyńczykom punkt.

Tottenham – Newcastle: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Newcastle, czego dowodzi kurs 2.35, przy współczynniku rzędu 3.00 na sukces Tottenhamu. Jeżeli uważasz, że kluby podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 3.60.

Tottenham – Newcastle: kto wygra?

Tottenham – Newcastle: przewidywane składy

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Sarr, Palhinha, Gallagher; Simons, Solanke, Kolo Muani

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Ramsey; Elanga, Woltemade, Barnes

Tottenham – Newcastle: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Newcastle odbędzie się we wtorek (10 lutego) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

