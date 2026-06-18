Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, gdzie oglądać?
Już w czwartek rozpocznie się 2. kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Tego dnia obejrzymy starcie, w którym Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Zarówno Helweci, jak i podopieczni Sergeja Barbareza zremisowali w swoim pierwszym meczu na mundialu. Teraz obie drużyny mają świadomość, że potrzebne jest im zwycięstwo, które będzie też wielkim krokiem w kierunku 1/16 finału. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle fascynująco.
Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, transmisja w TV
Spotkanie Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Szwajcarii
- remisem
- wygraną Bośni
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (18 czerwca) o godzinie 21:00.
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