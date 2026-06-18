Szwajcaria we wtorek zagra z Bośnią i Hercegowiną na Mistrzostwach Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Dan Ndoye

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, gdzie oglądać?

Już w czwartek rozpocznie się 2. kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Tego dnia obejrzymy starcie, w którym Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Zarówno Helweci, jak i podopieczni Sergeja Barbareza zremisowali w swoim pierwszym meczu na mundialu. Teraz obie drużyny mają świadomość, że potrzebne jest im zwycięstwo, które będzie też wielkim krokiem w kierunku 1/16 finału. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle fascynująco.

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, transmisja w TV

Spotkanie Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Szwajcarii

remisem

wygraną Bośni wygraną Szwajcarii

remisem

wygraną Bośni 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (18 czerwca) o godzinie 21:00.

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