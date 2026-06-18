Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina: typy, kursy, zapowiedź (18.06.2026)

Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina: typy i kursy na mecz 2. kolejki Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (18 czerwca) o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Breel Embolo

Szwajcaria Bośnia i Hercegowina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 13:06

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, typy bukmacherskie

Już w czwartek rozpocznie się 2. kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Tego dnia obejrzymy starcie, w którym Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Obie drużyny nie zdołały sięgnąć po komplet punktów na inaugurację turnieju, remisując swoje pierwsze spotkania, dlatego nadchodzący pojedynek może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej. Zarówno Szwajcarzy, jak i Bośniacy zdają sobie sprawę, że ewentualne zwycięstwo pozwoli wykonać bardzo ważny krok w stronę 1/16 finału. Z tego względu można spodziewać się niezwykle zaciętego widowiska, w którym żadna ze stron nie będzie chciała pozwolić sobie na stratę punktów.

Ja uważam, że w tym starciu obaj golkiperzy będą zmuszeni wyciągać piłkę z bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper Betclic 2.08 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

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Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, ostatnie wyniki

Szwajcaria w swoim pierwszy meczu na Mistrzostwach Świata 2026 niespodziewanie zremisowała (1:1 z Katarem). We wcześniejszych czterech spotkaniach Helweci odnieśli jedno zwycięstwo (4:1 z Jordanią), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Norwegią i 1:1 z Australią), a także ponieśli jedną porażkę (3:4 z Niemcami).

Bośnia i Hercegowina również zremisowala w swoim pierwszym meczu na mundialu (1:1 z Kanadą). Drużyna Sergeja Barbareza w czterech wcześniejszych spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (po rzutach karnych z Walią oraz Włochami), a także zaliczyła dwa remisy (0:0 z Macedonią Północną i 1:1 z Panamą).

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, historia

Rywalizacja Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną nie należy do najdłuższych, a oba zespoły miały okazję zmierzyć się ze sobą zaledwie kilka razy. Jednym z najbardziej pamiętnych spotkań był mecz towarzyski rozegrany w 2016 roku, kiedy Szwajcarzy zwyciężyli 2:0, potwierdzając swoją wysoką formę przed kolejnymi wyzwaniami na arenie międzynarodowej. Mimo niewielkiej liczby bezpośrednich pojedynków, starcia tych reprezentacji zawsze budzą zainteresowanie. Szwajcaria od lat regularnie występuje na największych turniejach, natomiast Bośnia i Hercegowina niejednokrotnie pokazywała, że potrafi rywalizować z wyżej notowanymi przeciwnikami.

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem czwartkowego spotkania jest Szwajcaria. Jeśli rozważasz typ na wygraną Helwetów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.53. W przypadku zwycięstwa Bośni i Hercegowiny natomiast sięga nawet 6.50.

Szwajcaria Bośnia i Hercegowina 1.54 4.20 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 13:06

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Szwajcarii

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wygraną Bośni wygraną Szwajcarii

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Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, przewidywane składy

Szwajcaria: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Vargas

Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Dedić, Katić, Muharemović, Kolasinać – Bajraktarević, Tahirović, Basić, Memić – Demirović, Lukić

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, transmisja meczu

Spotkanie Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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