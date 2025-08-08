Śląsk Wrocław podejmuje przed własną publicznością Miedź Legnica w 4. kolejce Betclic 1. Ligi. Faworytem spotkania będzie zespół, którego trenerem jest Ante Simundza. Sprawdź gdzie oglądać mecz Śląsk - Miedź.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piotr Samiec-Talar

Śląsk – Miedź: gdzie oglądać?

W piątek odbędą się dwa spotkania 4. kolejki Betclic 1. Ligi. Jedno z nich to starcie Śląsk Wrocław – Miedź Legnica. Faworytem bez wątpienia będą gospodarze. Biorąc pod uwagę fakt, że goście mają na swoim koncie serię trzech porażek z rzędu, trudno spodziewać się, aby w rywalizacji z kandydatem do awansu przerwali złą passę. Sprawdź typy na mecz Śląsk – Miedź.

Śląsk – Miedź: transmisja w TV

Mecz Śląsk Wrocław – Miedź Legnica odbędzie się w piątek (8 sierpnia) o 20:30 na stadionie Tarczyński Arena. Jak zawsze transmisję spotkania w Betclic 1. Lidze będzie można zobaczyć na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Śląsk – Miedź: transmisja online

Wszystkie spotkania Betclic 1. Ligi można oglądać również w internecie dzięki stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto istnieje możliwość śledzenia meczu w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto, zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać dostępne środki. Z kodem promocyjnym GOALPL otrzymasz bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Śląsk – Miedź: kto wygra?

Kto wygra mecz?

Remis

Miedź Legnica Śląsk Wrocław 50%

Remis 17%

Miedź Legnica 33% 6+ Votes

Śląsk – Miedź: kursy bukmacherskie

Gospodarze, czyli Śląsk Wrocław zostali uznani za faworyta piątkowego starcia przez bukmacherów. Niewykluczone, że wpływ ma na to forma obu drużyn. Wojskowi przed tygodniem odnieśli cenne zwycięstwo, zaś Miedź ma na koncie serię trzech porażek.

Śląsk Wrocław Miedź Legnica 1.91 3.50 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 12:42 .

Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław – Miedź Legnica? Transmisja meczu Śląsk – Miedź będzie dostępna na kanale TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Śląsk Wrocław – Miedź Legnica? Mecz Śląsk – Miedź zostanie rozegrany w piątek (8 sierpnia) o godzinie 20:30.

