Śląsk Wrocław – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2025)

Śląsk Wrocław - Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. W piątek podopieczni Ante Simundzy powalczą o drugie zwycięstwo z rzędu. Z kolei goście wciąż czekają na pierwsze punkty. Sprawdź typy na mecz Śląsk - Miedź.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Samiec Talar

Śląsk – Miedź: typy bukmacherskie

Miedź Legnica do meczu ze Śląskiem Wrocław przystąpi z nowym trenerem na ławce – Januszem Niedźwiedziem. Mimo to debiut szkoleniowca nie będzie należał do najłatwiejszych, ponieważ na ich drodze staną rozpędzeni po ostatnim zwycięstwie Wojskowi. W piątkowym starciu to właśnie gospodarze będą faworytem. Biorąc pod uwagę formę gości, trudno polemizować z ich zdaniem.

Śląsk – Miedź: ostatnie wyniki

Tydzień temu Śląsk Wrocław odniósł pierwszy zwycięstwo w Betclic 1. Lidze. Podopieczni Ante Simundzy przed własną publicznością pokonali Ruch Chorzów (3:1). Wcześniej niespodziewanie przegrali na wyjeździe ze Stalą Rzeszów (1:2). Warto dodać, że w tamtym spotkaniu Wojskowi grali w dziesięciu po czerwonej kartce Marko Dijakovicia. Z kolei na starcie sezonu zdobyli jeden punkt w konfrontacji z Wieczystą Kraków (1:1).

Miedź Legnica to pierwszy klub w Betclic 1. Lidze, który zwolnił trenera. Wojciech Łobodziński stracił pracę zaledwie po trzech meczach. Należy jednak dodać, że każde z tych spotkań zakończyło się porażką. Miedzianka na początku nie dała rady powstrzymać GKS-u Tychy (3:4). Później minimalnie okazali się gorsi od Odry Opole (1:2), a przed tygodniem wysoko przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:4). Aktualnie zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli.

Śląsk – Miedź: historia

Nie tak dawno, bo w sezonie 2022/2023 Śląsk i Miedź rywalizowały między sobą na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Bezpośrednie mecze w tamtej kampanii zakończyły się raz zwycięstwem zespołu z Wrocławia (4:2), a raz drużyny z Legnicy (1:0). Ponadto rozegrali także dwa sparingi, gdzie w obu przypadkach mecz zakończył się remisem (0:0) i (2:2).

Śląsk – Miedź: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmachera Betclic faworytem piątkowego meczu będzie Śląsk Wrocław. Zwycięstwo spadkowicza z Ekstraklasy można dodać do kuponu z kursem 1.97. Z kolei współczynnik na wygraną Miedzi Legnica oszacowano na poziomie 3.45.

Śląsk Wrocław Miedź Legnica 1.89 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 07:28 .

Śląsk – Miedź: kto wygra?

Śląsk – Miedź: przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Guercio, Linares, Malec, Szota – Sokołowski, Jezierski, Samiec-Talar, Halimi, Sharabura – Banaszak

Miedź: Wrąbel – Diallo, Kovacevic, Grudziński, Rezacz – Antonik, Drygas, Serafin, Podgórski – Letniowski, Stanclik

Śląsk – Miedź: transmisja meczu

Mecz Śląsk Wrocław – Miedź Legnica odbędzie się w piątek (8 sierpnia) o godzinie 20:30 na stadionie Tarczyński Arena. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkanie na żywo można śledzić także w usłudze Betclic TV, gdzie wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL.

