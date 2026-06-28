RPA – Kanada: gdzie oglądać?
Faza pucharowa mistrzostw świata rozpocznie się od międzykontynentalnego starcia Republiki Południowej Afryki z Kanadą. Obie reprezentacje awansowały do 1/16 finału z drugich miejsc w swoich grupach – RPA w grupie A, a Kanadyjczycy w grupie B. W roli faworyta do zwycięstwa stawiani są współgospodarze mundialu, którzy będą mogli liczyć na większe wsparcie kibiców. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 28 czerwca o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania RPA – Kanada.
RPA – Kanada: transmisja w TV
Pojedynek pomiędzy RPA a Kanadą znajdziesz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale TVP 1. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
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RPA – Kanada: stream online
Spotkanie w ramach 1/16 finału mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
RPA – Kanada: kursy bukmacherskie
RPA – Kanada: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.
Początek tego starcia w niedzielę (28 czerwca) o godzinie 21:00.
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