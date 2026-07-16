Gdzie oglądać MLS? Transmisje meczów MLS za darmo w Polsce

Gdzie oglądać MLS w Polsce? Sprawdź, gdzie dostępne są transmisje meczów Major League Soccer i jak oglądać je za darmo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać MLS za darmo?

Mecze MLS w Polsce można oglądać bez dodatkowych opłat dzięki usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto, postawić dowolny zakład i przejść do zakładki meczów na żywo. Tam każdy użytkownik znajdzie stream online dostępny na smartfony, tablety i komputery.

Jak odblokować transmisje MLS w STS TV?

załóż konto w STS z kodem GOAL,

zaloguj się do serwisu,

postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,

po zawarciu zakładu uzyskać dostęp do transmisji na 24 godziny.

Spotkania można oglądać w zakładce „Zakłady Live”.

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Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire w nocy z 16 na 17 lipca (z czwartku na piątek). Rywalem jego zespołu będzie Vancouver Whitecaps, a pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 2:30 czasu polskiego. Wszystko wskazuje na to, że polski napastnik otrzyma pierwsze minuty już w swoim premierowym występie w MLS.

Gdzie oglądać MLS w Polsce?

Prawa do transmitowania meczów Major League Soccer posiada platforma Apple TV. To druga opcja po STS TV. W Apple TV również dostępne są wszystkie spotkania ligi, w której występują m.in. Robert Lewandowski i Lionel Messi.

Aby oglądać mecze, należy założyć konto w Apple TV i wykupić odpowiedni pakiet. Miesięczny koszt dostępu wynosi 34,99 zł. Transmisje dostępne są na urządzeniach Apple, telewizorach Smart TV, konsolach oraz w przeglądarce internetowej.

Robert Lewandowski nową gwiazdą MLS

Zainteresowanie rozgrywkami MLS w Polsce znacząco wzrosło po transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Polski napastnik dołączył do grona największych gwiazd ligi, w którym od kilku sezonów znajduje się również Lionel Messi.

Dzięki temu mecze amerykańskiej ligi cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich kibiców, którzy mogą śledzić wszystkie spotkania zarówno za pośrednictwem Apple TV, jak i – po spełnieniu warunków – bezpłatnie w STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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