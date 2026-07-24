Barcelona dmucha na zimne. Kluczowy piłkarz trenuje osobno

Alejandro Balde nie rozpoczął przygotowań do sezonu zgodnie z planem. Obrońca Barcelony zmaga się z problemami zdrowotnymi, ale w klubie zachowują spokój i wierzą, że będzie gotowy na inaugurację rozgrywek.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie zamierza ryzykować

Alejandro Balde od kilku dni pracuje indywidualnie i nie bierze udziału w pełnych treningach z pierwszym zespołem Barcelony. Jak informuje dziennik „AS”, przyczyną są dolegliwości w okolicach pachwiny. Lewy obrońca przechodzi codzienną terapię, a sztab medyczny Barcelony na bieżąco kontroluje jego stan, chcąc wyeliminować problem jeszcze przed startem sezonu.

W klubie nie ma jednak powodów do niepokoju. Wręcz przeciwnie. Barcelona przyjęła ostrożną strategię i nie zamierza przyspieszać powrotu zawodnika do normalnych zajęć. Do rozpoczęcia rozgrywek La Liga pozostało jeszcze kilka tygodni, dlatego Hansi Flick woli stracić Balde na kilka dni niż ryzykować kolejną dłuższą przerwę.

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Taka decyzja nie jest przypadkowa. W poprzednim sezonie 22-latek dwukrotnie doznał urazu mięśnia dwugłowego uda i przez ponad dwa miesiące pozostawał poza grą. W tym czasie miejsce w składzie wywalczył Joao Cancelo, dlatego w Barcelonie doskonale wiedzą, jak łatwo drobny problem zdrowotny może przerodzić się w poważniejszy kłopot.

Mimo obecnych ograniczeń Balde ma polecieć z drużyną na zgrupowanie w Anglii. Jeśli rehabilitacja przebiegnie zgodnie z planem, niewykluczone, że wystąpi również w sparingu z Birmingham City. W Barcelonie są przekonani, że obrońca zdąży odzyskać pełną sprawność i będzie do dyspozycji Hansiego Flicka na pierwszy mecz nowego sezonu.