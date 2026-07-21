Fenerbahce SK - Górnik Zabrze: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Mistrzów zaplanowany na wtorek 21 lipca.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erik Janża

Fenerbahce SK – Górnik Zabrze, gdzie oglądać?

Fenerbahce SK i Górnik Zabrze zmierzą się w jednym z najciekawszych letnich spotkań w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Na przeciwko siebie staną wicemistrz Turcji oraz wicemistrz Polski i jednocześnie zdobywca STS Pucharu Polski z sezonu 2025/2026. Dla obu drużyn będzie to ważny test przed startem nowych rozgrywek i okazja do sprawdzenia formy na tle wymagającego rywala.

Faworytem wydają się gospodarze, którzy należą do największych klubów w Turcji. Fenerbahce może pochwalić się aż 19 tytułami mistrza kraju i regularnie walczy o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach. Górnik nie zamierza jednak tanio sprzedać skóry i będzie chciał potwierdzić, że znakomity sezon 2025/2026 nie był dziełem przypadku.

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Fenerbahce SK – Górnik Zabrze: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Fenerbahce SK – Górnik będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach: Super Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium. Starcie skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski.

Fenerbahce SK – Górnik Zabrze: transmisja online

Rywalizacja będzie dostępna również online. Spotkanie Fenerbahce – Górnik można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go, a także na urządzeniach mobilnych, komputerach oraz wybranych telewizorach Smart TV obsługujących usługę.

Fenerbahce SK – Górnik Zabrze: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fenerbahce

wygraną Górnika

remisem wygraną Fenerbahce

wygraną Górnika

remisem 0 Votes

Fenerbahce SK – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Fenerbahce kształtuje się na poziomie 1.19. Dla porównania wariant na zwycięstwo wyceniono na 11.00.

Fenerbahce Górnik Zabrze 1.19 6.40 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2026 15:10

Gdzie oglądać mecz Fenerbahce SK – Górnik Zabrze? Spotkanie Fenerbahce – Górnik będzie transmitowane w telewizji na antenach Super Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium, a także w aplikacji Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Fenerbahce SK – Górnik Zabrze? Spotkanie odbędzie się we wtorek (21 lipca) o godzinie 20:00.

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