Barcelona ma plan B. Gwiazda z Arabii Saudyjskiej czeka na sygnał

Barcelona nie rezygnuje z walki o Juliana Alvareza, ale w klubie coraz poważniej przygotowują się na mniej optymistyczny scenariusz. Na liście rezerwowych kandydatów znalazł się Darwin Nunez, który szuka drogi powrotnej do europejskiego futbolu.

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Alvarez pozostaje priorytetem, ale czasu jest coraz mniej

W Barcelonie wciąż wierzą, że uda się doprowadzić do transferu Juliana Alvareza, jednak działacze nie zamierzają ryzykować pozostania bez nowego napastnika. Dyrektor sportowy Deco przygotował już listę alternatyw, a jednym z najciekawszych nazwisk jest Darwin Nunez. Urugwajczyk został zaoferowany Blaugranie, choć na razie klub nie podjął konkretnych działań.

Sytuacja 26-letniego napastnika jest daleka od idealnej. Choć rozpoczął przygotowania do sezonu z Al Hilal, zarówno on, jak i klub uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie. Problem stanowi jednak kontrakt oraz wysokie zarobki, które znacząco utrudniają znalezienie nowego pracodawcy. Dodatkowo saudyjski klub nie chce łatwo rezygnować z zawodnika, za którego zapłacił około 55 milionów euro.

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Pierwszym klubem, który rozpoczął rozmowy z Al Hilal, została Atlanta United. Amerykanie rozważają wypożyczenie z opcją wykupu i szukają następcy Emmanuela Latte Latha. Finansowo są gotowi przeprowadzić taką operację, jednak sam Nunez nie ukrywa, że jego priorytetem pozostaje powrót do Europy.

Barcelona wciąż nie traktuje Urugwajczyka jako pierwszego wyboru. Wszystkie siły są skierowane na próbę sprowadzenia Alvareza z Atletico Madryt. Jeśli jednak ta operacja okaże się zbyt skomplikowana lub kosztowna, Darwin Nunez może błyskawicznie awansować na jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia ofensywy zespołu Hansiego Flicka.