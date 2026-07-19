Hiszpania – Argentyna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (19.07.2026)

Hiszpania - Argentyna: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz finał mś zaplanowany na niedzielę 19 lipca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania – Argentyna: gdzie oglądać?

W finale mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Hiszpania – Argentyna. Ten pojedynek to starcie mistrza Europy i z mistrzem globu. Kto wyjdzie z tej konfrontacji bogatszy o kolejny tytuł mistrza świata? Hiszpanie są wskazywani jako faworyt do powtórzenia sukcesu z 2010 roku. Tamtego osiągnięcia swojej reprezentacji nie może pamiętać Lamine Yamal, który w niedzielny wieczór spróbuje pomóc w pokonaniu obrońcy trofeum.

Leo Messi utrzymując kosmiczną dyspozycję z tego turnieju nie jest bez szans na ponowne sięgnięcie po tytuł najlepszej reprezentacji na świecie. Starcie lidera z wiceliderem rankingu FIFA zapowiada się doskonale. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Hiszpania – Argentyna: transmisja w TV

Spotkanie Hiszpania – Argentyna obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Hiszpania – Argentyna: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Argentyną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Gdzie oglądać mecz Hiszpania – Argentyna? Spotkanie Hiszpania – Argentyna będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Hiszpania – Argentyna? Mecz odbędzie się już w niedzielę (19 lipca) o godzinie 21:00.

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