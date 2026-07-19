Hiszpania – Argentyna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (19.07.2026)

Hiszpania – Argentyna: gdzie oglądać?
W finale mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Hiszpania – Argentyna. Ten pojedynek to starcie mistrza Europy i z mistrzem globu. Kto wyjdzie z tej konfrontacji bogatszy o kolejny tytuł mistrza świata? Hiszpanie są wskazywani jako faworyt do powtórzenia sukcesu z 2010 roku. Tamtego osiągnięcia swojej reprezentacji nie może pamiętać Lamine Yamal, który w niedzielny wieczór spróbuje pomóc w pokonaniu obrońcy trofeum.
Leo Messi utrzymując kosmiczną dyspozycję z tego turnieju nie jest bez szans na ponowne sięgnięcie po tytuł najlepszej reprezentacji na świecie. Starcie lidera z wiceliderem rankingu FIFA zapowiada się doskonale. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Hiszpania – Argentyna: transmisja w TV
Spotkanie Hiszpania – Argentyna obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Hiszpania – Argentyna: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Argentyną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Hiszpania – Argentyna: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Hiszpanii
- Wygrana Argentyny
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Hiszpania – Argentyna: kursy bukmacherskie
Spotkanie Hiszpania – Argentyna będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (19 lipca) o godzinie 21:00.
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