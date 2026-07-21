Aarhus GF - Lech Poznań: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Mistrzów zaplanowany na wtorek 21 lipca.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Aarhus GF – Lech Poznań, gdzie oglądać?

Aarhus GF i Lech Poznań zmierzą się w pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dla mistrza Polski będzie to początek walki o awans do najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie. Rywal nie należy do najłatwiejszych. Na drodze Kolejorza stanie aktualny mistrz Danii, dlatego Poznaniaków czeka bardzo wymagająca przeprawa już na starcie kwalifikacji.

Lech przystąpi do spotkania z dużymi ambicjami dotyczące występów na europejskiej scenie. Zespół Nielsa Frederiksena liczy na korzystny wynik przed rewanżem w Poznaniu, jednak wyjazd do Danii zapowiada się na trudny test. Kibice mogą spodziewać się wyrównanego i emocjonującego widowiska, w którym każdy gol może mieć ogromne znaczenie w kontekście awansu do kolejnej fazy rozgrywek.

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Aarhus GF – Lech Poznań: transmisja w TV

Pierwsze spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu Aarhus GF – Lech Poznań przeprowadzi TVP Sport. Telewizja Polska pokaże cały dwumecz mistrza Polski z duńskim zespołem.

Aarhus GF – Lech Poznań: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz Aarhus GF – Lech Poznań można oglądać za pośrednictwem TVPSport.pl, a także w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.

Aarhus GF – Lech Poznań: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Aarhus

wygraną Lecha

remisem wygraną Aarhus

wygraną Lecha

remisem 0 Votes

Aarhus GF – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Fenerbahce kształtuje się na poziomie 1.19. Dla porównania wariant na zwycięstwo wyceniono na 11.00.

Aarhus GF Lech Poznań 2.13 3.13 3.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2026 15:27

Gdzie oglądać mecz Aarhus GF – Lech Poznań? Spotkanie Aarhus – Lech będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport i na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Aarhus GF – Lech Poznań? Spotkanie odbędzie się we wtorek (21 lipca) o godzinie 19:00.

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