Gdzie oglądać mecze Chicago Fire? Transmisje za darmo w Polsce

Gdzie oglądać Chicago Fire za darmo?
Mecze Chicago Fire w Polsce można oglądać bez dodatkowych opłat w usłudze STS TV. Po spełnieniu prostych warunków użytkownik otrzymuje dostęp do transmisji dostępnych spotkań MLS na smartfonie, tablecie lub komputerze.
Jak odblokować transmisje Chicago Fire w STS TV?
- załóż konto w STS z kodem GOAL,
- zaloguj się do serwisu,
- postaw dowolny zakład ze środków depozytowych za minimum 2 zł,
- uzyskaj dostęp do transmisji na 24 godziny.
Streamy można znaleźć w zakładce „Zakłady Live”. Kurs wybranego zakładu nie ma znaczenia.
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Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire?
Robert Lewandowski może zadebiutować w barwach Chicago Fire w nocy z 16 na 17 lipca. Rywalem jego nowej drużyny będzie Vancouver Whitecaps, a pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 2:30 czasu polskiego.
Polski napastnik jest już w Stanach Zjednoczonych i rozpoczął treningi z nowymi kolegami. Gregg Berhalter może dać mu pierwsze minuty krótko po oficjalnej prezentacji.
Gdzie oglądać mecze Chicago Fire w Polsce?
Drugą opcją jest Apple TV, które posiada prawa do pokazywania Major League Soccer. Na platformie dostępne są wszystkie spotkania ligi, w tym mecze Chicago Fire z udziałem Roberta Lewandowskiego.
Aby oglądać transmisje, trzeba założyć konto i wykupić odpowiedni pakiet. Miesięczny koszt dostępu wynosi 34,99 zł. Mecze można uruchomić na urządzeniach Apple, telewizorach Smart TV, konsolach oraz w przeglądarce internetowej.
Lewandowski podpisał dwuletni kontrakt
Robert Lewandowski związał się z Chicago Fire umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. W nowym klubie będzie występował z numerem „9”.
Napastnik przyznał, że do transferu przekonały go determinacja władz Chicago Fire, przedstawiony projekt sportowy oraz zaangażowanie trenera. Znaczenie miały również kwestie rodzinne i duża polska społeczność mieszkająca w Chicago.
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