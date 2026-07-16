Gdzie oglądać mecze Chicago Fire? Transmisje za darmo w Polsce

Gdzie oglądać mecze Chicago Fire? Sprawdź transmisje w STS TV i Apple TV oraz termin debiutu Roberta Lewandowskiego w MLS.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać Chicago Fire za darmo?

Mecze Chicago Fire w Polsce można oglądać bez dodatkowych opłat w usłudze STS TV. Po spełnieniu prostych warunków użytkownik otrzymuje dostęp do transmisji dostępnych spotkań MLS na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Jak odblokować transmisje Chicago Fire w STS TV?

załóż konto w STS z kodem GOAL,

zaloguj się do serwisu,

postaw dowolny zakład ze środków depozytowych za minimum 2 zł,

uzyskaj dostęp do transmisji na 24 godziny.

Streamy można znaleźć w zakładce „Zakłady Live”. Kurs wybranego zakładu nie ma znaczenia.

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Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire?

Robert Lewandowski może zadebiutować w barwach Chicago Fire w nocy z 16 na 17 lipca. Rywalem jego nowej drużyny będzie Vancouver Whitecaps, a pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 2:30 czasu polskiego.

Polski napastnik jest już w Stanach Zjednoczonych i rozpoczął treningi z nowymi kolegami. Gregg Berhalter może dać mu pierwsze minuty krótko po oficjalnej prezentacji.

Gdzie oglądać mecze Chicago Fire w Polsce?

Drugą opcją jest Apple TV, które posiada prawa do pokazywania Major League Soccer. Na platformie dostępne są wszystkie spotkania ligi, w tym mecze Chicago Fire z udziałem Roberta Lewandowskiego.

Aby oglądać transmisje, trzeba założyć konto i wykupić odpowiedni pakiet. Miesięczny koszt dostępu wynosi 34,99 zł. Mecze można uruchomić na urządzeniach Apple, telewizorach Smart TV, konsolach oraz w przeglądarce internetowej.

Lewandowski podpisał dwuletni kontrakt

Robert Lewandowski związał się z Chicago Fire umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. W nowym klubie będzie występował z numerem „9”.

Napastnik przyznał, że do transferu przekonały go determinacja władz Chicago Fire, przedstawiony projekt sportowy oraz zaangażowanie trenera. Znaczenie miały również kwestie rodzinne i duża polska społeczność mieszkająca w Chicago.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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