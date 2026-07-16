Lech Poznań - Górnik Zabrze: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz o Superpuchar Polski zaplanowany na środę 16 lipca.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Górnik Zabrze, gdzie oglądać?

Lech Poznań i Górnik Zabrze zmierzą się w walce o pierwsze trofeum sezonu 2026/27. Na stadionie przy ulicy Bułgarskiej dojdzie do starcia mistrza Polski ze zdobywcą Pucharu Polski, które tradycyjnie otworzy nową kampanię krajowych rozgrywek. Dla obu zespołów będzie to nie tylko szansa na zdobycie prestiżowego Superpucharu Polski, ale także ważny sprawdzian formy przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji.

Faworytem spotkania wydaje się Kolejorz, który wystąpi przed własną publicznością i przystąpi do meczu jako aktualny czempion kraju. Górnik nie zamierza jednak ograniczać się do roli statysty i liczy na kolejną niespodziankę po udanym poprzednim sezonie. Kibice mogą spodziewać się emocjonującego widowiska, w którym nie zabraknie walki o każdy metr boiska.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lech Poznań – Górnik Zabrze: transmisja w TV

Rywalizacja z udziałem Lecha Poznań i Górnika Zabrze będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze starcia Kolejorza ze Ślązakami będzie emitowana na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Michał Zachodny. Rywalizację poprzedzi studio meczowe, które poprowadzi Kacper Tomczyk. Jego gośćmi będą: Łukasz Trałka, Robert Kolendowicz oraz Jakub Wawrzyniak.

Lech Poznań – Górnik Zabrze: transmisja online

Transmisja z potyczki będzie też dostępna online. Spotkanie Lech – Górnik można śledzić dzięki stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Lech Poznań – Górnik Zabrze: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lecha

wygraną Górnika wygraną Lecha

wygraną Górnika 0 Votes

Lech Poznań – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo ma ekipa prowadzona przez Nielsa Frederiksena. Typ na wygraną Lecha kształtuje się na poziomie 1.90. Wariant na zwycięstwo Gónika wyceniono na 3.83.

Lech Poznań Górnik Zabrze 1.90 3.83 3.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lipca 2026 15:57

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze? Spotkanie Lech – Górnik będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie TVPsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze? Spotkanie odbędzie się czwartek (16 lipca) o godzinie 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.