Francja i Anglia zmierzą się ze sobą w meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Anglia, gdzie oglądać?

W sobotni późny wieczór odbędzie się spotkanie, którego rangą będzie 3. miejsce na Mistrzostwach Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Anglią. Trójkolorowi mają za sobą bolesną porażkę z Hiszpanią w półfinale (0:2).

Anglicy natomiast mają jeszcze gorsze wspomnienia z półfinału. Podopiecnzi Thomasa Tuchela w dramatycznych okolicznościach ulegli Argentynie (1:2). Nadchodząca rywalizacja o brązowy medal będzie zatem meczem na otarcie łez.

Francja – Anglia, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Anglia będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Francja – Anglia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Francja – Anglia, sonda

Kto zdobędzie brązowy medal? Francja

Anglia Francja

Anglia 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Francja – Anglia? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Francja – Anglia? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (18 lipca) o godzinie 23:00.

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