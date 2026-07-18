Francja – Anglia, gdzie oglądać?
W sobotni późny wieczór odbędzie się spotkanie, którego rangą będzie 3. miejsce na Mistrzostwach Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Anglią. Trójkolorowi mają za sobą bolesną porażkę z Hiszpanią w półfinale (0:2).
Anglicy natomiast mają jeszcze gorsze wspomnienia z półfinału. Podopiecnzi Thomasa Tuchela w dramatycznych okolicznościach ulegli Argentynie (1:2). Nadchodząca rywalizacja o brązowy medal będzie zatem meczem na otarcie łez.
Francja – Anglia, transmisja w TV
Spotkanie Francja – Anglia będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Francja – Anglia, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Francja – Anglia, sonda
Kto zdobędzie brązowy medal?
- Francja
- Anglia
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (18 lipca) o godzinie 23:00.
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