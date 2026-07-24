Yamal poprosił Barcelonę o wielki transfer. Nawet 75 milionów euro

Lamine Yamal poprosił Barcelonę, aby ta sprowadziła Pedro Porro. To informacja ważna w kontekście potencjalnego odejścia Julesa Kounde. Kwota transferu Hiszpana to nawet 75 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal chciałby stworzyć duet z Porro w Barcelonie

Barcelona tego lata skupia się przede wszystkim na sprowadzeniu nowego napastnika, ale nikt nie ma wątpliwości, że coś zadziać może się także w kontekście graczy na inne pozycje. W ostatnim czasie sporo mówi się bowiem o zainteresowaniu Bayernu Monachium, który chciałby sprowadzić Julesa Kounde. Prawy obrońca to czołowy gracz na swojej pozycji, ale okazuje się, że następca mógłby być równie konkretny, a do tego zadowoliłby Lamine Yamala.

Według informacji, które przekazał serwis „El Nacional”, Lamine Yamal poprosił władze FC Barcelony, aby te sprowadziły Pedro Porro. Obaj zawodnicy doskonale znają się z reprezentacji Hiszpanii, w której funkcjonują znakomicie na jednej stronie. Porro był jednym z odkryć mundialu 2026, ale jego transfer mógłby wynieść nawet 75 milionów euro. Niemniej w przypadku odejścia Kounde do Bayernu Monachium zdaje się to być niezwykle atrakcyjna i trafna opcja.

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Pedro Porro w minionym sezonie rozegrał w sumie 47 spotkań w barwach Tottenhamu. Zdobył w nich dwa gole oraz zanotował sześć asyst. Łącznie na koncie 26-letniego prawego obrońcy lub wahadłowego z Hiszpanii jest blisko 120 gier w Premier League. Wcześniej reprezentował także barwy Sportingu Lizbona. Serwis „Transfermarkt” wycenia Porro aktualnie na 45 milionów euro.

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