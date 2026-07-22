Gdzie oglądać MLS w Polsce? Mecz Inter Miami – Chicago Fire za darmo (23.07)

Gdzie oglądać Chicago Fire za darmo?
Robert Lewandowski w lipcu rozpoczął nowy etap swojej kariery. Polski napastnik rozstał się z FC Barceloną i związał z Chicago Fire, podpisując kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku. Były zawodnik Blaugrany ma już za sobą pierwsze treningi z nowym zespołem i wkrótce może doczekać się debiutu w Major League Soccer.
Pierwsza okazja do występu w barwach amerykańskiego klubu nadejdzie w 16. kolejce MLS. Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z Interem Miami, a kibice czekają na możliwy debiut polskiego snajpera w starciu z zespołem pełnym gwiazd.
Mecze Chicago Fire w naszym kraju można oglądać bez dodatkowych opłat w STS TV. Po spełnieniu prostych warunków użytkownik otrzymuje dostęp do transmisji dostępnych spotkań MLS na smartfonie, tablecie lub komputerze.
Jak oblokować transmisje Chicago Fire w STS TV?
- załóż konto w STS z kodem GOAL,
- zaloguj się do serwisu,
- postaw dowolny zakład ze środków depozytowych za minimum 2 zł,
- uzyskaj dostęp do transmisji na 24 godziny.
Streamy można znaleźć w zakładce „Zakłady Live”. Kurs wybranego zakładu nie ma znaczenia.
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Kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire?
Lewandowski może wystąpić pierwszy raz w barwach Chicago Fire już w nocy z środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu polskiego. Nadal nie jest jasne, czy trener Gregg Berhalter postawi na polskiego snajpera od pierwszych minut.
Piłkarze Chicago obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. W dorobku mają 26 punktów. Przed przerwą na mundial Strażacy odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu. W ubiegłym sezonie Chicago Fire pokonało Inter (5:3) w meczu rozgrywanym w Miami.
Gdzie oglądać mecze Chicago Fire w Polsce?
Drugą opcją jest Apple TV, które posiada prawa do pokazywania Major League Soccer. Na platformie dostępne są wszystkie spotkania MLS, w tym mecze Chicago Fire z udziałem Lewandowskiego.
Aby oglądać transmisje, trzeba założyć konto i wykupić odpowiedni pakiet. Miesięczny koszt dostępu wynosi 34,99 zł. Mecze można uruchomić na urządzeniach Apple, telewizorach Smart TV, konsolach oraz w przeglądarce internetowej.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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