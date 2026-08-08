Manchester United zarzucił sieć na napastnika Interu Mediolan

Francesco Pio Esposito jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jak podaje gazeta The Sun, w wyścigu o podpis młodego napastnika uczestniczy m.in. Manchester United.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Francesco Pio Esposito

Francesco Pio Esposito łączony z Manchesterem United

Manchester United wykazuje się sporą aktywnością podczas obecnego letniego okienka transferowego. Tego lata na Old Trafford trafili między innymi Andrey Santos oraz Youri Tielemans. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – miał również polecić włodarzom angielskiego giganta wzmocnienie linii ataku. Klub z Manchesteru rozgląda się więc za zawodnikiem, który mógłby zwiększyć rywalizację w formacji ofensywnej.

Jak dowiedział się brytyjski dziennik „The Sun”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Old Trafford jest Francesco Pio Esposito. Skauci Manchesteru United od dawna obserwują napastnika Interu Mediolan.

Choć włoski potentat chciałby zatrzymać swojego piłkarza na dłużej, to oferta przekraczająca 80 milionów euro prawdopodobnie skłoniłaby tamtejszych działaczy do rozważenia jego sprzedaży. Młody Włoch wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku. Sytuację zdolnego snajpera podobno monitoruje również Arsenal.

Dziewięciokrotny reprezentant Italii jest wychowankiem Brescii Calcio, natomiast do akademii Interu trafił w lipcu 2014 roku. W latach 2023-2025 przebywał na wypożyczeniu w Spezii Calcio, a następnie dołączył do pierwszego zespołu, gdzie zaufał mu Cristian Chivu. Pio Esposito w poprzednim sezonie rozegrał 48 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 6 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 45 milionów euro.