Bayern Monachium wziął na celownik defensora Juventusu

12:11, 8. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Gleison Bremer może zamienić Serie A na Bundesligę. 29-letni Brazylijczyk wzbudził bowiem zainteresowanie Bayernu Monachium - podaje dziennik La Gazzetta dello Sport.

Vincent Kompany
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Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Gleison Bremer przymierzany do Bayernu Monachium

Bayern Monachium może sprowadzić nowego środkowego obrońcę podczas obecnego letniego okienka transferowego. Ma to związek z niepewną przyszłością Kima Min-Jae. Gdyby reprezentant Korei Południowej opuścił szeregi drużyny Die Roten, to niemiecki gigant musiałby ruszyć na rynek w poszukiwaniu jego następcy. Jednym z potencjalnych kandydatów do przeprowadzki na Allianz Arenę może być doświadczony defensor Juventusu.

Jak poinformował włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, mistrzowie Bundesligi przyglądają się bowiem Gleisonowi Bremerowi. W ostatnim czasie pojawiają się sprzeczne informacje w sprawie przyszłości 29-letniego Brazylijczyka. Gdyby defensor zdecydował się na wyjazd z Turynu, to niewykluczone, że otrzymałby ofertę właśnie od Bayernu Monachium. Mistrz Niemiec uważnie monitoruje jego sytuację.

Zawodnik z Kraju Kawy z powodzeniem występuje w barwach ekipy Bianconerich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Półwysep Apeniński za blisko 47 milionów euro z Torino FC. Bremer w poprzednim sezonie Serie A rozegrał 26 meczów, zdobył cztery bramki oraz zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku i zawiera klauzulę odstępnego wynoszącą około 60 milionów euro.

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