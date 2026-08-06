Lech Poznań – Klaksvik: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.08.2026)

Lech – Klaksvik: gdzie oglądać?
Mistrz Polski odpadł z Ligi Mistrzów, więc przed nimi walka o awans do Ligi Europy. Lech Poznań w 3. rundzie eliminacji zmierzy się z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Oczywiście zdecydowanym faworytem dwumeczu będą podopieczni Nielsa Frederiksena, ale po ostatnich wydarzeniach w starciu z Aarhus niczego nie można być pewnym. Kolejorz miał zaliczkę trzech bramek, a i tak nie dowiózł zwycięstwa.
KI Klaksvik również walczyło w el. Ligi Mistrzów. Ich rywalem w 2. rundzie był Żalgiris Kowno z Litwy. Dwumecz zakończył się wynikiem (1:0), a o awansie przesądził rewanż. Pierwsze starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. Co więcej, decydujący gol w rewanżu padł dopiero w 85. minucie.
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Lech – Klaksvik: transmisja TV
Mecz Lech Poznań – Klaksvik odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także TVP2.
Lech – Klaksvik: transmisja online
Domowe starcie Lecha Poznań z Klaksvik w 3. rundzie el. Ligi Europy będzie można oglądać w internecie. Transmisja za darmo jest dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Mecz Lech – Klaksvik będzie transmitowany w telewizji na kanałach TVP2 i TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Spotkanie Lech – Klaksvik zaplanowano na czwartek, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:00 na ENEA Stadion w Poznaniu.