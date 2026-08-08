Arsenal obserwuje włoskiego stopera. Duża konkurencja

Giorgio Scalvini jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, 22-letni obrońca wzbudził zainteresowanie między innymi Arsenalu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Giorgio Scalvini przymierzany do Arsenalu

Arsenal może wzmocnić swoją linię obrony przed zamknięciem letniego okienka transferowego. Londyński klub szuka na rynku stopera, który podniesie jakość w formacji defensywnej zespołu Kanonierów. Niewykluczone, że mistrzowie Premier League wybiorą się na zakupy do Serie A, gdzie znajduje się kilku interesujących kandydatów.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celownik Arsenalu trafił bowiem Giorgio Scalvini. 22-letni środkowy obrońca na co dzień występuje w Atalancie Bergamo, gdzie od kilku sezonów pokazuje się z bardzo dobrej strony.

Postawa młodzieńca nie umknęła uwadze Mikela Artety, który niezwykle ceni umiejętności utalentowanego Włocha. Włodarze londyńskiego giganta mogą wkrótce rozpocząć rozmowy w sprawie jego transferu.

Ośmiokrotny reprezentant Italii jest łączony także z Manchesterem United, Tottenhamem Hotspur oraz Newcastle United. Z Atalantą związany jest od 2015 roku, gdy trafił do jej akademii z Brescii Calcio. Do pierwszego zespołu awansował w kampanii 2021/2022. Od tego czasu rozegrał 137 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, a wartość rynkowa stopera wynosi 40 milionów euro.